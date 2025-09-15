Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit, in arrivo prossimamente su Canale 5, rivelano che Ender e Yildiz coinvolgeranno Irem a sua insaputa per cercare di impedire le nozze tra Kemal e Zehra. Tuttavia, il piano verrà scoperto dall’imprenditore, che deciderà di sposare rapidamente la figlia di Halit.

Ender e Yildiz si alleano per dividere Zehra e Kemal

Ender inviterà Yildiz a collaborare per separare definitivamente Zehra e Kemal, decisa a impedire che le loro nozze vengano celebrate. Ender dirà alla rivale che la figliastra deve essere convinta che il suo promesso sposo la stia già tradendo e proporrà di servirsi di Irem per raggiungere lo scopo.

Yildiz accetterà di coinvolgere la cugina, pur consapevole della sua posizione delicata. Alla giovane cantante verrà affidata una busta da consegnare a Kemal: ignara del complotto ordito da Ender e Yildiz, Irem accetterà senza sospetti di eseguire la richiesta. Tuttavia, il gesto attirerà l’attenzione di Zehra, che inizierà a insospettirsi e vorrà scoprire che cosa sia stato consegnato al fidanzato.

Kemal e Zehra diventano marito e moglie

Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Yildiz coinvolgerà Irem chiedendole di recarsi a casa di Kemal con la scusa di recuperare una collana dimenticata. La cantante non saprà di essere usata in un piano orchestrato contro di lei. A quel punto, Ender avvertirà Zehra, insinuando che il suo promesso sposo la stia tradendo proprio con Irem.

Hakan deciderà di troncare la conoscenza con Irem, convinto che la ragazza si sia presa gioco di lui. Nel frattempo, Zehra cercherà una contromossa dopo aver visto Kemal con la cantante. Sarà lo stesso Kemal a chiarire la situazione, spiegandole che tutto faceva parte di un inganno organizzato da Yildiz.

Per fugare ogni dubbio, Kemal accelererà i preparativi e, con l’appoggio di Halit, sposerà Zehra la sera stessa, lasciando Yildiz sconvolta. Intanto, Ender tradirà la sua alleata: consegnerà a Irem un video che prova come sia stata manipolata per sabotare le nozze. Furiosa, la giovane si presenterà a casa Argun per accusare Yildiz del misfatto.

Zeynep è apparsa preoccupata per il nervosismo di Alihan

Nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda a settembre su Canale 5, Yildiz ha approfittato della partenza di sua madre Asuman per fingere un malore una volta arrivata alla stanza. La donna si è fatta portare in clinica per rivelare a tutti di aver perso il bambino che attendeva da Halit.

Nel contempo, Alihan è apparso sempre più nervoso, facendo preoccupare molto Zeynep. Zehra, invece, si è avvicinata sempre di più a Kemal. La ragazza ha raccontato all'imprenditore di avere alcuni problemi con suo padre Halit.

Infine, Hakan ha invitato Irem a prendere un caffè anche se non avevano niente in comune.