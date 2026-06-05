Il 12 giugno 2026, su Canale 5 andrà in onda il terzo appuntamento della soap turca L’erede [VIDEO]. Sultan (Veda Yurtsever) costringerà Melek a sottostare ai suoi ordini, altrimenti a pagarne le conseguenze saranno i suoi cari.

Serhat (İlhan Şen) invece, verrà considerato l’assassino di suo padre Bekir Yelduran (Hakan Salınmış) dal fratello Akif (Onur Bilge), appena si scatenerà una lotta per la successione al posto di Capo della famiglia Yelduran.

Akif affronta il fratello, Melek e Serhat si scontrano

Serhat impedirà al fratello Akif di diventare l’erede legittimo del loro defunto padre, facendogli sapere di essere già successore.

Poco dopo, Akif si scaglierà contro suo fratello e lo accuserà di essere l’assassino del loro genitore.

Nel contempo, dopo essere ritornata a casa, Melek scoprirà che i suoi veri genitori in passato furono costretti a darsi alla fuga. Sempre a proposito della giovane, litigherà con il marito Serhat, quando la rapirà per portarla alla villa con la forza. Dopo aver tentato di fuggire, Melek perderà i sensi, e questo avvenimento la costringerà a rimettere piede alla villa.

La festa di Serhat e Yildiz viene rovinata, Melek si oppone alle richieste di Sultan

In seguito, il banchetto religioso organizzato per Serhat e Yildiz verrà rovinato dall’arrivo improvviso dei genitori di Melek accompagnati dalla gendarmeria.

Per risolvere la situazione, Sultan esigerà che Melek indossi degli abiti tradizionali e si schieri dalla parte del marito Serhat, per salvare l’onore della sua famiglia. Appena la giovane si opporrà alle sue richieste, Sultan minaccerà di uccidere i suoi genitori.

Riepilogo: Serhat si è confrontato con un matrimonio imposto al ritorno nella sua terra

In precedenza, Serhat si era costruito la propria vita lontano dal luogo in cui è nato e cresciuto, diventando un affermato chirurgo. L’uomo aveva sposato in segreto Melek, la donna che ama, e aveva pianificato di trasferirsi in Germania per lasciarsi il suo passato alle spalle. Ben presto, il giovane è stato costretto a tornare nella sua terra e ad un'unione religiosa con Yildiz, imposta per chiudere un'antica faida familiare.