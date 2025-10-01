"Se questo è il mood, me ne vado via", con queste affermazioni Matteo Azzali ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello. Nel corso di una conversazione con Francesco Rana, l'ex pugile ha spiegato di non riuscire a tollerare la superficialità con cui alcuni degli altri concorrenti avrebbero approcciato al programma.

Lo sfogo dell'ex pugile Azzali

I concorrenti del GF hanno varcato la porta rossa appena lunedì sera, ma alcuni sembrano essere già stanchi delle varie dinamiche.

Nella serata di martedì, Matteo Azzali si è ritrovato a parlare con Francesco Rana e ha criticato la superficialità di alcuni coinquilini: "Se il mood è questo, me ne vado via.

Io non sono venuto qui per fare il pagliaccio".

Il 47enne ha precisato di aver accettato di entrare al GF solo ed esclusivamente per raccontare la sua storia personale e non per cercare visibilità come alcuni degli altri coinquilini. L'ex pugile poi ha aggiunto di ritenere normale che i concorrenti più giovani vogliano divertirsi, ma anche non possono pretendere che lui voglia fare lo stesso.

GF: prime discussioni tra concorrenti

Matteo Azzali non è l'unico ad essersi lamentato per l'atteggiamento di alcuni coinquilini.

Ieri sera, prima di andare a dormire, alcuni gieffini hanno iniziato a fare cuscinate dando fastidio a chi era già in procinto di riposare. Di conseguenza è scoppiato un battibecco con Grazia Kendi che ha chiesto di fare silenzio: "Se non mi fate dormire, mi arrabbio".

La 25enne toscana ha poi spiegato che il suo non era un rimprovero, ma un consiglio per affrontare al meglio le giornate all'interno del reality show.

Anche Francesco Rana è intervenuto in merito: "Il gioco è bello quando dura poco".

Il commento di alcuni utenti del web

Lo sfogo di Matteo Azzali non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

"Caro pugile, non sei a casa tua ma al Grande Fratello, quindi se vuoi andartene ci fai un favore… insieme a quella rompiscatole di Grazia. Se vai ti ringraziamo molto", ha tagliato corto un fan del reality.

Un altro telespettatore ha affermato: "Matteo ha chiesto di essere nominato lunedì, perché lui è arrivato al GF per raccontare la sua storia e non per divertirsi.

Forse ha sbagliato programma".

Tra i telespettatori c'è anche chi ha sostenuto che sia esagerata la reazione di Azzali: "Il GF è anche leggerezza. Non si può pretendere di arrivare e fare solamente la linea della vita, anche perché è un programma. Cosa ci raccontiamo fino a gennaio?". Tuttavia c'è anche chi ha cercato di comprendere le ragioni dell'ex pugile: "Scherzare sì, ma non si può disturbare a notte fonda chi vuole dormire".