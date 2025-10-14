Durante la puntata di ieri, Valentina ha chiesto al Grande Fratello di poter incontrare il suo compagno, Domenico D'Alterio. Il motivo? Non ha gradito la sua eccessiva vicinanza con Benedetta Stocchi. Per questo, Valentina gli ha chiesto di non essere umiliata in diretta televisiva, mettendolo alle strette: "Devi darti una regolata".

L'ultimatum di Valentina

In settimana, Domenico e Benedetta hanno mostrato di avere un certo feeling: tra i due ci sono stati diversi gesti affettuosi che hanno scatenato la gelosia di Valentina.

"Non mi stai portando rispetto.

In questi anni ti ho perdonato tante cose, ma non puoi ferirmi e umiliarmi per l'ennesima volta", ha esordito la donna nel videomessaggio inviato al compagno. Successivamente, c'è stato l'incontro tra Valentina e Domenico: "Non puoi toglierti la vestaglia e gettarti su una ragazza in costume. L'hai baciata sul collo e l'hai abbracciata da dietro, se avessi fatto questo con un tuo amico tu cosa avresti detto?". Valentina ha ribadito di aver perdonato tante scappatelle di Domenico e si è rivolta anche a Benedetta, sostenendo che le stia mancando di rispetto visto che Domenico è entrato al reality show come persona impegnata. Infine, ha messo il concorrente davanti a una scelta: "Io pretendo rispetto da te.

Qui sei in un contesto televisivo e ti devi dare una regolata".

Valentina, la compagna di Domenico, ha qualcosa da dirgli sul suo rapporto con Benedetta... #GrandeFratello pic.twitter.com/4opDhI12Cl — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 13, 2025

La relazione di Benedetta

Terminata la puntata, Benedetta Stocchi è tornata sulle parole che Valentina ha detto a lei e a Domenico e ne ha parlato con Simone e Francesco.

La ragazza ha ammesso di essere dispiaciuta, perché tra lei e il coinquilino c'è solamente un rapporto amichevole: "Ho paura che possa passare un messaggio diverso". Ha poi precisato che per lei Domenico è come un fratello e nei loro atteggiamenti non c'è alcuna malizia.

Dopo averla ascoltata, Francesco ha detto di aver compreso le parole di Valentina, ma crede che la donna sia rimasta delusa dal compagno per via dei precedenti che intercorrono tra loro.

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, diversi telespettatori del GF hanno spezzato una lancia a favore della compagna di Domenico.

"Anch'io da donna non avrei mai visto di buon occhio il rapporto instaurato tra Domenico e Benedetta", ha sentenziato un utente. Un altro ha commentato: "Ha fatto bene Valentina a intervenire per farsi rispettare come donna e come mamma". Un telespettatore, invece, ha cercato di comprendere l'atteggiamento di Domenico: "Quando una persona fidanzata va al GF, chi lo aspetta fuori deve mettere in conto certi gesti affettuosi". Infine, c'è chi crede che Valentina sia arrivata al GF per avere visibilità: "Ma sicuro erano in crisi anche prima".