Negli ultimi giorni si è detto e scritto di tutto su Martina De Ioannon: alcuni sostengono che l'ex tronista di Uomini e donne si starebbe riavvicinando a Gianmarco Steri, altri che starebbe gettando le basi per tornare con Ciro Solimeno. Stando ad una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano su Instagram, la 27enne di Roma non avrebbe nessuna intenzione di riallacciare un rapporto sentimentale con l'ex fidanzato, tant'è che attualmente abiterebbe da sola nella casa dove convivevano.

L'ultima indiscrezione sull'ex coppia

Non è passato neanche un mese da quando Martina e Ciro hanno annunciato la loro rottura con un comunicato congiunto, ma sul web si parla già di un possibile ritorno di fiamma.

Alcuni fan di Uomini e donne, infatti, hanno notato che i due starebbero postando canzoni nostalgiche, come se sentissero la mancanza l'uno dell'altro.

A smentire questa teoria, però, è un messaggio che è arrivato a Deianira Marzano da una persona che sostiene di avere conoscenze in comune con De Ioannon.

"Nessun ripensamento, si vogliono bene e non è stato facile lasciarsi. Lei non torna insieme a Ciro, troppa differenza d'età. Ora Martina vive da sola a Roma e lui da un amico", si legge sul web in queste ore.

La rottura dopo otto mesi d'amore

La relazione tra Martina e Ciro è durata otto mesi e ha fatto sognare gran parte del pubblico di Uomini e donne.

La rottura tra i due protagonisti della scorsa edizione è stata un fulmine a ciel sereno per tutti i loro fan, gli stessi che oggi non si capacitano di come sono andate le cose nell'ultimo periodo.

L'ex tronista, inoltre, da settimane è sulla bocca di tutti per una presunto riavvicinamento con Gianmarco, un rumor che né lei e né Steri hanno mai commentato e che per questo continua ad animare la discussione tra i sostenitori di entrambi.

Critiche per Gianmarco sui social

In queste ore si sta parlando molto di Gianmarco anche per la vacanza che si è concesso con alcuni amici in una città lussuosa: il barbiere è volato a Dubai per quella che lui ha definito una trasferta di lavoro, ma sui social sono stati in pochi a credergli.

Stando a quello che si legge in rete in questi giorni, l'ex tronista di Uomini e donne avrebbe ricevuto tante critiche per il viaggio che ha deciso di fare lo scorso weekend, soprattutto da parte di chi ricorda che lui ha giudicato negativamente Cristina proprio per le vacanze extralusso che faceva prima di partecipare alla trasmissione.

Su Instagram, dunque, c'è chi sta andando contro Gianmarco dandogli dell'incoerente per come si sta comportando dopo aver chiuso la breve storia d'amore con la ragazza che ha scelto davanti alle telecamere lo scorso maggio.