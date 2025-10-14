Negli episodi finali di Tradimento, Azra (Alize Gördüm) verrà sequestrata da Ipek (İlayda Çevik) all’interno della sua abitazione. Quest’ultima si rifugerà proprio dall’amica per impedire a suo padre, Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), di consegnarla alle forze dell’ordine per la morte di Serra (İrem Tuncer).

Sezai scopre che sua figlia ha avuto un aborto, Neva e Ipek si danno alla fuga

Dopo aver scoperto che sua figlia Ipek aspetta un figlio dall’ex fidanzato, Oltan, Ali Sezai rinuncerà a denunciarla alla polizia con l’accusa di aver ucciso Serra. Sezai costringerà Oltan ad assumersi le proprie responsabilità sposando Ipek.

A seguito delle nozze, quest’ultima perderà il bambino che aspettava. Appena verrà a sapere dell’aborto della figlia, Sezai si precipiterà a casa della stessa per costringerla a costituirsi per l’omicidio di Serra.

Sezai finirà per addormentarsi e Neva approfitterà dell'occasione per darsi alla fuga insieme a Ipek. Non avendo un posto dove andare, quest’ultima penserà di introdursi nell'appartamento di Azra. Appena la ragazza rientrerà a casa, Ipek le punterà una pistola contro, e dopo averla colpita sulla nuca con l'impugnatura, la legherà a una sedia e la imbavaglierà.

Sezai e Oltan alla ricerca di Ipek

Il giorno seguente, Neva se ne andrà dall’appartamento di Azra scatenando la furia di Ipek, la quale si recherà in un hotel con i documenti della sua amica.

Azra, dopo essere stata liberata da alcuni vicini, busserà alla porta di Guzide dicendole di voler tornare a vivere ad Ankara. Prima di andarsene, la ragazza informerà la zia di essere stata sequestrata da Ipek. A quel punto, sia Sezai che Oltan faranno il possibile per scoprire dove si è nascosta Ipek, ma non riusciranno a rintracciarla.

Sezai ha scoperto della colpevolezza di Ipek grazie ad Azra

Azra ha scoperto che è stata Ipek a spingere Serra dalle scale. Quest’ultima, prima di finire in ospedale, ha riaperto gli occhi e si è rivolta a Ipek dicendole: “Sei finita”. Azra è arrivata proprio in quel preciso istante e sentendo Serra ha capito che è stata Ipek a provocarle l’incidente. Azra ha avuto la conferma della colpevolezza di Ipek quando è entrata in possesso del video in grado di incastrarla.

Dopo il rifiuto di Ipek di darle dei soldi in cambio del suo silenzio, Azra si è vendicata facendo avere il filmato a suo zio Tarik, il quale non ha perso tempo per usare quel video per costringere Sezai a divorziare da Guzide. Sezai ha rinnegato la figlia Ipek quando ha scoperto del suo coinvolgimento con la morte di Serra.