Arif passerà un brutto periodo nelle prossime puntate de La forza di una donna: verrà arrestato per l'omicidio di Yeliz e finirà in prigione, anche se non ha mai commesso quel reato. Arif verrà incastrato da Nezir, il quale farà ritrovare la pistola con cui è stata uccisa Yeliz proprio nel bar dell'uomo. A questo punto, gli indizi porteranno erroneamente a pensare che Arif sia responsabile della morte di Yeliz e per questo verrà incriminato e incarcerato. Nel frattempo, Nezir sequestrerà Suat, Sarp e Munir, insieme a Bahar e Piril con i rispettivi figli.

Arif finisce in carcere con l'accusa di aver ucciso Yeliz

Arif vuole dimostrare la sua innocenza: scoprirà che è stato Nezir a incastrarlo?

Arif non si darà pace e cercherà di scoprire chi lo abbia incastrato. Ad aiutarlo a dimostrare la sua innocenza ci sarà l'avvocata Kismet, che si rivelerà essere sua sorella.

La donna cercherà in tutti i modi di dimostrare che Arif è completamente estraneo ai fatti che gli vengono contestati e che è stato ingiustamente incarcerato. Nel frattempo, Nezir ha fatto sequestrare non solo Sarp, Suat e Munir, ma anche Bahar e Piril con i rispettivi figli. Il malvivente sarà deciso a vendicarsi di Sarp per aver ucciso cinque anni prima suo figlio, ma deciderà di lasciarlo in vita solo se Bahar accetterà di sposarsi con lui. La donna verrà posta di fronte a un ultimatum: sposare Nezir per salvare la vita a Sarp e ai suoi cari, compreso Arif. Cosa deciderà di fare Bahar?

La forza di una donna sopra i 2 milioni di telespettatori

La forza di una donna continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 e ne sono testimoni i dati di ascolto più che soddisfacenti, fatti registrare da questa serie anche nel sabato pomeriggio.

La puntata, della durata di due ore e in onda dalle 14:20 alle 16:30 subito prima di Verissimo, piace molto al pubblico, visto che riesce a tenere incollati alla tv una media di 2,1 milioni di telespettatori per uno share che sfiora il 21%. Numeri del tutto simili a quelli fatti registrare nel daytime feriale, dove La forza di una donna raggiunge picchi di share del 22-23%.