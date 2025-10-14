Lunedì 13 ottobre è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello. Come riportato da Biccy, nel post puntata Grazia Kendi è scoppiata a piangere per l'eliminazione di Giulio Carotenuto con il quale aveva legato, ma anche per le diverse nomination ricevute dagli inquilini. Parlando con Jonas Pepe, la 24enne ha affermato: "Per me solo batoste". Poi ha rivelato perché va tutte le furie quando viene additata come una bugiarda.

Lo sfogo di Grazia

Il primo televoto eliminatorio tra Omer, Matteo e Giulio ha visto l'eliminazione di quest'ultimo.

Terminata la diretta del GF, Grazia Kendi è scoppiata in lacrime per l'uscita del dentista visto che con lui aveva legato molto. Successivamente la ragazza si è confidata con Jonas e tra le lacrime ha affermato: "Per me solo batoste" . Successivamente la 24enne ha precisato di non essere delusa dal modello per la nomination ricevuta: "Ci passo sopra perché ti voglio bene". Al tempo stesso la concorrente ha fatto una confidenza che l'ha riportata al suo passato: "Piango quando qualcuno mi dà della bugiarda". Il motivo? Grazia ha spiegato che quando all'età di 8 anni denunciò le molestie subite credette in lei perché era "una bambina". La gieffina ha poi riferito che pensava di aver superato il trauma vissuto durante l'infanzia, ma all'interno del reality show ha scoperto che non è così: "Non essere creduta mi riporta a quel periodo".

Chi sono i concorrenti in nomina

Durante la puntata di ieri sono finiti 3 concorrenti in nomination. Le votazioni hanno riguardato i "casalinghi" ei "tuguriati" nonostante quest'ultimi si sono uniti agli altri concorrenti.

Terminato il giro di nomination palesi, tra i "casalinghi" i più nominati sono stati: Francesco Rana, Grazia Kendi, Giulia Saponariu. Per quanto riguardata gli ex "tuguriati" i concorrenti hanno nominato Bena.

Dunque sono a rischio eliminazione: Bena, Grazia, Francesco e Giulia. Quest'ultima aveva ricevuto l'immunità, ma ha deciso di perderla per far aumentare di 10.000€ il montepremi finale.

Il commento di alcuni utenti del web

Sull'account X ufficiale del GF, i telespettatori hanno commentato le nomination della terza puntata.

Un telespettatore ha affermato: "Io questa settimana salto il televoto". Un altro ha invece affermato: "Ma come si può decidere di eliminare tra Grazia, Giulia e Francesco. Assurdo". Un ulteriore utente ha scritto: "Giulia non sopporto che urla. Se esce Bena mi dispiace. Grazia sta giocando la carte del vittimismo, mentre Francesco mi sembra un bravo ragazzo". Tra gli utenti c'è chi vorrebbe che venisse eliminato Bena e chi ha commentato: "Francesco e Grazia non possono uscire".