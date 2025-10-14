Michelle Hunziker in una recente intervista al Corriere della Sera si racconta rivelando un rimpianto importante che riguarda il suo passato, il rapporto con Eros Ramazzotti. “Oggi affronterei diversamente alcune relazioni”, confessa, riferendosi principalmente al tempo in cui era giovane, emotivamente inesperta, con “lacune e deficit emotivi”. Pur ammettendo che l’esito non sarebbe per forza cambiato, sottolinea come le esperienze passate siano state segnate da momenti in cui non sapeva come gestire dolore, aspettative, conflitti.

La showgirl parla anche della sofferenza che accompagnava l’essere in quella fase di vita complicata: la perdita del padre, i periodi più bui, e addirittura l’esperienza – come ha detto – con la cosiddetta “setta”.

Michelle afferma poi che, guardando indietro, avrebbe voluto avere maggiore consapevolezza per affrontare meglio le situazioni più delicate.

Michelle Hunziker e il rapporto con Eros Ramazzotti

Nonostante la fine del loro matrimonio (durato dal 1998 al 2002), Michelle Hunziker descrive oggi Eros Ramazzotti come una figura fondamentale nella sua vita. “Con Eros siamo fratelli”, afferma, sottolineando che l’affetto che li lega resta profondo, ma diverso dal passato: non più l’amore romantico, bensì una complicità, una stima reciproca nata dall’esperienza del tempo condiviso e dei momenti difficili.

Racconta poi che il legame con Eros è diventato qualcosa che va oltre il cuore innamorato: è un affetto dell’anima, è riconoscimento delle radici comuni, delle gioie e dei dolori passati.

Pur consapevole del tempo trascorso, Michelle fa capire che quel passato resta parte di lei, con tanto di gratitudine per ciò che ha imparato, anche se – come dice lei – “C’è stata sofferenza per aver perso un momento importante in cui eravamo all’apice dell’amore”.

La fedeltà, il progetto di vita e l’amore che evolve

Un altro tema importante dell’intervista è quello della fedeltà, che Michelle Hunziker non considera più il pilastro assoluto di una relazione: “La fedeltà non è così basilare. È il progetto di vita la cosa più importante”. Per lei, vivere in coppia deve significare condividere un cammino, avere obiettivi comuni, muoversi nella stessa direzione. Se uno corre troppo veloce e l’altro resta dietro, racconta, è lì che il rapporto comincia a vacillare.

Parla anche della scoperta di amare se stessa: “Sono consapevole di amarmi molto, che è diverso”. Questo percorso è stato lungo, iniziato intorno ai 40 anni, fatto di psicoanalisi e “fatiche” interiori. Un lavoro su se stessa che le ha permesso di affrontare la vita con maggiore equilibrio, autostima e libertà.

Il nuovo amore, il presente e il futuro

Michelle Hunziker non entra nei dettagli del suo rapporto con Nino Tronchetti Provera, ma appare chiara nel dire che oggi l’amore che costruisce deve esserlo alla luce del sole, in autentica libertà, e in armonia con quello che lei è oggi. La conduttrice dichiara che "stare con una persona deve piacerti più che stare da sola", che la vita condivisa dev’essere un valore aggiunto e non un obbligo dettato dalla paura della solitudine.

Sul fronte professionale, parla di una stagione ricca di impegni: di tv, di progetti imprenditoriali, del suo brand beauty che vuole crescere anche all’estero. Sul tema dell’estetica si dichiara contraria all’idea di interventi invasivi: “No al lifting facciale ora”, preferisce tecnologie come laser, termage, filler delicati che preservano i volumi naturali, mantenendo il suo volto in armonia con la persona che è diventata.

La figlia Aurora e la maternità

Essere mamma è sempre stato un ruolo centrale per Michelle. A tal proposito racconta che con la figlia Aurora le cose non sono state facili: la giovane ha vissuto momenti di difficoltà, anche legati all’essere figlia di due genitori molto noti.

A tal proposito Michelle riconosce di essere stata “ingombrante” come madre, ma sottolinea quanto abbia cercato di crescere le figlie nella semplicità, nel contatto con la natura, lontano dall’esteriorità che troppo spesso domina nel mondo dello spettacolo.