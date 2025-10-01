La notte appena trascorsa, nella casa del Grande Fratello, è stata piuttosto movimentata. Diversi concorrenti si sono sfidati a colpi di cuscinate, scatenando la rabbia di chi già stava dormendo, come Grazia Kendi. Nelle ore successive, la ragazza ha radunato gli altri inquilini in cucina e ha detto loro: "La casa è grande, andate a giocare altrove".

Grazia contro tutti

Non sempre è facile convivere con persone che non si conoscono, lo sa bene Grazia Kendi. Nella notte appena trascorsa al GF, alcuni concorrenti hanno giocato a cuscinate, incuranti di chi già stava dormendo.

Per questo motivo, la mattina del 1° ottobre, Grazia ha radunato tutti i concorrenti in cucina e li ha rimproverati: "La notte ho bisogno di riposo, credo che dobbiate farlo anche voi". Mentre Giulio Carotenuto si è detto in disaccordo con la reazione della ragazza, quest'ultima ha rivendicato le sue ragioni: "In principio ridevo e scherzavo anch'io, ma alle 7 non sono io che devo dirvi che è tardi. Per me non è una discussione basata sul nulla". Successivamente, Grazia ha ammesso di aver sbagliato i modi, ma non si pente di nulla: "Penso che siete dei bambini. La casa è grande, andate a giocare altrove".

Francesco Rana ha trovato di cattivo gusto gli schiamazzi fino a notte fonda. Matteo Azzali, invece, si è unito alle critiche di Grazia.

"La mia vita è fatta di ordine e regole", ha detto, ribadendo di rispettare tutti, ma non vuole che i suoi spazi vengano calpestati: "Sono il primo a stare allo scherzo, ma ci vogliono delle regole".

La reazione degli altri concorrenti

Alle parole di Grazia e Francesco, Giulio Carotenuto si è risentito: "Stavamo scherzando tutti insieme, non abbiamo fatto nulla di male". Simone De Bianchi ha aggiunto: "Qui nessuno conosce nessuno. Quindi non possiamo sapere ciò che dà fastidio al prossimo, ora lo sappiamo". Francesca Carrara si è detta d'accordo a rispettare gli altri concorrenti: "La stanza lasciamola a chi vuole dormire e portiamo i cuscini in salotto". Benedetta Stocchi e Anita Mazzotta hanno chiesto leggerezza, mentre Donatella Mercoledisanto pensa che sia giusto rispettare tutti per avere una convivenza civile.

Omer Elomeri, invece, ha sostenuto che anche lui voleva dormire, ma poi ha deciso di stare al gioco.

In un secondo momento, Grazia e Giulio si sono ritrovati da soli in giardino ed entrambi hanno cercato di trovare un accordo per porre fine alle incomprensioni.

