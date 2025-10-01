Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda nella settimana dal 6 al 10 ottobre, confermano la fine della storia d'amore tra Rosa e Pino. A quanto pare la donna scoprirà che il postino si sente fortemente a disagio con suo fratello Eduardo e questo la farà infuriare al punto da spingerla a lasciare il suo compagno.

In seguito Rosa si avvicinerà molto a Damiano. I due infatti, uniti dall'intento di aiutare Eduardo, riscopriranno una forte intesa.

Anticipazioni Un posto al sole: Eduardo cerca lavoro ma Grillo lo ostacola

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Eduardo otterrà un colloquio di lavoro grazie all’intercessione di Rosa.

Inizialmente tutto sembrerà filare liscio finché Grillo interverrà a gamba tesa.

L’ispettore interrogherà Sabbiese in merito ad alcuni problemi nel quartiere e ricorderà il suo passato da camorrista davanti al suo possibile futuro datore di lavoro. Quest’ultimo, come prevedibile, cambierà atteggiamento e deciderà di non assumere più Eduardo.

Eduardo tornerà a casa con l’amaro in bocca e sentirà di non avere scampo. Intanto Clara proverà ad aiutarlo e chiederà appoggio a Giulia e Niko. L’iniziativa partirà con le migliori intenzioni ma non andrà come sperato e anche questo tentativo porterà a una nuova delusione.

Crisi tra Rosa e Pino e possibile riavvicinamento con Damiano

Lo scontro tra Sabbiese e Grillo finirà per pesare sulla coppia formata da Pino e Rosa.

Quando quest'ultima spiegherà al compagno cosa è successo tra suo fratello e l'ispettore, scoprirà che il postino nutre forti pregiudizi verso Eduardo e non crede davvero in un suo cambiamento. Rosa, fuori di sé dalla rabbia, lascerà così Pino.

Nel frattempo, Damiano affronterà Grillo per chiedergli di lasciare in pace Eduardo e si ritroverà al fianco di Rosa, con la stessa volontà di proteggerlo. Questa battaglia comune riaccenderà tra loro un’intesa forte che li farà avvicinare sempre di più

Il resto delle trame di Un posto al sole, dal 6 al 10 ottobre: Alberto deluso da Gianluca, Guido rivede Claudia

Gianluca accetterà l’offerta di Diego e inizierà a lavorare al Vulcano, mentre Alberto non la prenderà affatto bene.

Mariella, dopo aver deciso di riaccogliere Guido in casa, lo scoprirà al Vulcano insieme a Claudia. I due non stavano facendo nulla di male, ma la vigilessa capirà di non riuscire più a fidarsi del marito.

Stanco dei soprusi di Rosario in carcere, Roberto deciderà di prendersi la sua vendetta. Nel frattempo Marina elaborerà una strategia per estromette i fratelli Gagliotti dai cantieri

Renato troverà un modo ingegnoso per sopperire alla mancanza di Raffaele.

Infine Rossella capirà a malincuore che Riccardo non accetterà mai da lei una semplice amicizia.