Belen Rodriguez torna a parlare d’amore e del suo rapporto con la solitudine. Dopo anni vissuti sotto i riflettori tra relazioni, separazioni e nuovi inizi, la showgirl argentina ha raccontato in un'intervista a Oggi di sentirsi più consapevole delle proprie scelte. Nella recente ospitata a Ballando con le Stelle, dove è stata ballerina per una notte, ha raccontato a Milly Carlucci il desiderio di trovare un compagno “serio e maturo”, lasciandosi alle spalle le storie del passato. Oggi, a 40 anni, l’ex conduttrice di Le Iene dice di voler mettere al primo posto la serenità personale, anche a costo di restare sola.

Belen Rodriguez: 'Vorrei accanto qualcuno che sappia affrontarmi con serenità'

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Belen Rodriguez ha spiegato le ragioni dietro la sua attuale scelta sentimentale. Nonostante le continue voci di flirt – da Stefano Belingardi Clusoni a Nicolò De Tomassi – la showgirl ha chiarito di non avere accanto nessuno: “Sono sola perché gli uomini hanno paura di me e del mio personaggio”. La conduttrice ha aggiunto di desiderare un uomo più grande, stabile e non in competizione con lei: “Vorrei incontrare un uomo serio, più grande, che non entri in competizione con me”. Una dichiarazione con cui Belen ha descritto un approccio più maturo e centrato sull’autenticità dopo anni di relazioni mediatiche.

'Ho imparato a bastarmi'

Belen Rodriguez ha dichiarato di voler voltare pagina, scegliendo di concentrarsi su se stessa e sui suoi figli. Dopo anni in cui la sua vita sentimentale è stata costantemente al centro dei riflettori, la showgirl argentina ha raccontato di voler trovare un equilibrio lontano dal clamore mediatico. L'estate appena trascorsa era paparazzata in Sardegna con Stefano Belingardi Clusoni, facoltoso architetto, con cui si vociferava avesse una frequentazione. Precedentemente, il nome dell'argentina era stato accostato a quello di Nicolò De Tomassi, istruttore di padel a Roma, con cui si parlava di una bella intesa. La recente esibizione di Belen e Yuri Orlando a Ballando con le Stelle è stata accolta positivamente dal pubblico e dai giudici.

Non manca chi vorrebbe Rodriguez come concorrente per la prossima edizione del programma condotto da Milly Carlucci.

Oggi, tra impegni televisivi e progetti nel mondo della moda, Belen Rodriguez ha dichiarato di voler dare priorità a se stessa e alla famiglia, senza forzare i tempi delle relazioni sentimentali. La sua priorità resta la famiglia: il piccolo Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, e Luna Marì, frutto della relazione con Antonino Spinalbese. Belen ha definito il rapporto con i figli come il centro della sua vita, fondata su serenità, rispetto e consapevolezza.