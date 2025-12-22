Anita Mazzotta ha vinto l'edizione 2025 del Grande Fratello e si è aggiudicata un montepremi dal valore di 110 mila euro. La ragazza, però, non intascherà questa cifra per intero, ma poco più della metà. Alla vincita andrà applicata una ritenuta fiscale del 20% che farà scendere il premio a 88 mila euro, e poi ci sarà la conversione da gettoni d'oro in denaro: Anita dovrebbe portarsi a casa circa 66 mila euro.

La cifra che si è aggiudicata Anita

Sono passati diversi giorni da quando si è conclusa l'edizione 2025 del Grande Fratello e sul web se ne sta parlando ancora molto.

Di recente, si è diffusa la notizia che Anita non intascherà tutto il montepremi che c'era in palio in questa stagione del reality.

Nel corso della loro permanenza tra le mura più spiate d'Italia, i concorrenti hanno accumulato 110 mila euro (accettando o rifiutando le "tentazioni" che gli autori gli hanno messo loro davanti in ogni puntata), ma Anita non si porterà a casa l'intera cifra.

In Italia a tutte le vincite televisive è applicata una ritenuta fiscale del 20% e in questo caso il premio scende a 88 mila euro.

Il GF, inoltre, mette in palio un montepremi in gettoni d'oro, che quindi devono essere convertiti in denaro.

Anita intascherà circa 66 mila euro effettivi al termine di un'avventura che è durata 80 giorni.

Le polemiche per la vittoria nell'ultima puntata

Il trionfo di Anita ha diviso il pubblico del Grande Fratello tra chi ha gioito per lei e chi ha pensato che non se lo sarebbe meritato.

La ragazza è stata sicuramente una protagonista dell'edizione 2025 del reality, ovvero una concorrente che ha fatto discutere sia nella casa che fuori.

In meno di tre mesi, inoltre, la piercer ha subito un grave lutto (è venuta a mancare la mamma) e ha trovato l'amore, quindi ha vissuto emozioni forti che l'hanno portata a entrare nel cuore di molti telespettatori.

Tra i fan c'è chi avrebbe preferito un finale diverso, magari con Giulia sul gradino più alto del podio, ma Anita ha vinto battendo proprio la 19enne nell'ultimo televoto della stagione.

Un'edizione Vip del Grande Fratello in arrivo a marzo

Le porte della casa del Grande Fratello si sono chiuse meno di una settimana fa, ma i fan sanno già che tra qualche mese si riapriranno.

Salvo cambi di programma da parte della rete, a marzo dovrebbe andare in onda un'edizione Vip del reality e la maggior parte dei concorrenti sarebbero già stati scelti.

Negli ultimi giorni è emerso qualche dubbio su chi sarà il conduttore della trasmissione la prossima primavera, soprattutto da quando è esploso quello che sul web è stato ribattezzato il "caso Signorini".