Nel pomeriggio di sabato 11 ottobre, al Grande Fratello è scoppiata un'accesa lite tra Omer Elomari e Jonas Pepe al punto che gli altri inquilini si sono dovuti mettere in mezzo per evitare che i due concorrenti arrivassero ad uno scontro fisico. Sebbene tra i due non sia mai scoccata la scintilla della simpatia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la cottura della pizza.

Scintille tra Omer e Jonas

L'uscita improvvisa di Anita Mazzotta dal GF ha scombussolato gli equilibri dei concorrenti, tanto che nel pomeriggio di sabato 11 ottobre è bastato davvero poco per far salire la tensione tra Omer e Jonas.

Tutto è iniziato in cucina, quando Jonas ha cercato di aprire il forno per capire a che punto era la cottura della pizza ma Omer ha chiuso il forno spiegando che aveva controllato da poco. Il modo in cui il concorrente siriano si è rivolto, però, non è piaciuto al modello e quindi ha sussurrato qualcosa sotto voce. A quel punto Elomari ha perso le staffe e ha iniziato ad urlare contro il coinquilino: "Vuoi fare l’uomo? Vieni a farmi vedere che uomo sei! Sei un ignorante che non capisce niente della gente, stai zitto. Vai fuori". Ad evitare che i due concorrenti venissero alle mani ci hanno pensato Rasha e Matteo, mettendosi in mezzo. Non è possibile capire com'è proseguita la discussione perché chi si trovava in regia ha cambiato l'inquadratura censurando l'accaduto.

Rissa sfiorata tra Jonas e Omer: la regia censura. #GrandeFratello

pic.twitter.com/ucqyJAw30w — trashtvstellare (@tvstellare) October 11, 2025

La reazione degli altri concorrenti del GF

La lite tra Omer e Jonas ha inevitabilmente coinvolto gli altri concorrenti del reality show.

Giulio si è schierato dalla parte del modello, sostenendo di non riuscire a tollerare i modi di fare di Elomari: "Cerca sempre di imporsi e ha modi che innervosisco. Lui punta a incutere terrore alla gente". Rasha crede che Omer sia un ragazzo molto generoso che si spende per il prossimo, mentre Matteo ha affermato: "Hanno avuto entrambi una reazione eccessiva". Grazia e Giulia hanno invece spezzato una lancia a favore di Pepe, poiché entrambi convinte che Omer abbia dei modi di rivolgersi al prossimo troppo autorevoli.

L'opinione di alcuni telespettatori

Su X, diversi utenti hanno commentato quanto accaduto nella casa del GF.

"Se uno come Omer si rivolgesse a me in quei modi, si prenderebbe subito un vaffa visto che non è nessuno", ha tagliato corto un utente. Un altro ha invece preso le difese di Elomari: "Da una settimana viene isolato e provocato. Quindi è normale che prima o poi uno sbotta". Tuttavia c'è anche chi ha criticato la regia per aver censurato la discussione: "Scusate ma noi dobbiamo vedere il GF solo per vederli mangiare, dormire e fare palestra?". Anche l'opinionista Cristina Plevani ha punzecchiato la regia: "Che senso ha togliermi la diretta sul litigio".