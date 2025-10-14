Durante la terza puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha informato i concorrenti dell'accordo di pace firmato tra Hamas e Israele. Nel corso di una pausa pubblicitaria Rasha Younes non ha esitato a criticare la conduttrice per l'entusiasmo mostrato: "Ma quale pace? Fare l'emozionata e felice era proprio falso, non ci riuscivo".

Critiche di Rasha alla conduttrice Ventura

Nella giornata di lunedì 13 ottobre, a Sharm el-Sheik è stato firmato l'accordo di pace tra Hamas e Israele.

In occasione della terza puntata del GF, la conduttrice Simona Ventura ha messo al corrente gli inquilini della casa su quanto accaduto in Medio Oriente e ha parlato di "giorno straordinario" per chi ha sempre creduto nella pace.

Mentre tutti gli altri concorrenti sono apparsi entusiasti, Omer Elomari e Rasha Younes sono sembrati più pacati. Nel corso di una pausa pubblicitaria la stessa Rasha non ha esitato a criticare l'entusiasmo mostrato dalla conduttrice: "La guerra è finita, certo, sono finite pure tutte le persone. Quando lei ha detto della pace io le volevo dire ‘ma quale pace?’. Fare l’emozionata e felice era proprio falso, non ci riuscivo".

“Quando ha detto la pace gli volevo dire ma che pace che gli avete tolto la terra, li avete ammazzati tutti, fare l’emozionata felice era proprio falso, ridategli madri e padri che avete ammazzato.”



STANDING OVATION 👏 PER QUESTO DISCORSO DI RASHA. #GrandeFratello pic.twitter.com/Y4LvpgfgBO — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅❄️ (@zabetta97) October 13, 2025

Donatella: 'Meglio le tende che la guerra'

Terminata la diretta i concorrenti hanno continuato a parlare dell'accordo di pace.

A un certo punto Donatella Mercoledisanto si è augurata che possa finire anche la guerra in corso tra Russia e Ucraina: "Ora festeggiamo per la pace in Palestina". L'entusiasmo della concorrente pugliese è stato spento da Rasha: "Chi è rimasto vivo, adesso vive nelle tende e non ha più niente". Immediata è stata la replica di Donatella: "Meglio le tende che la guerra".

Il parere di alcuni utenti del web

Su X, le parole di Rasha non sono passate inosservate. "Certi argomenti non dovrebbero essere trattati in un reality show vista la delicatezza dell'argomento che si sta trattando", ha affermato un utente. Un altro ha invece commentato: "Rasha ha ragione. Purtroppo chi non conosce la storia non dovrebbe aprire bocca".

Qualcun altro invece ha aggiunto: "Sì, però Rasha potrebbe anche mostrare un po' di entusiasmo. L'accordo di pace significa che il popolo palestinese non viene più bombardato, nonostante Gaza sia quasi stata rasa al suolo". Un altro ha detto: "Spero che Rasha non strumentalizzi la cosa".

Un altro telespettatore ha criticato la 24enne: "Lei è nata in Giordania ma si è trasferita in Italia da quando aveva 4 anni. Quindi perché prendersela per l'entusiasmo di Simona Ventura? Mi sembra un tantino eccessivo". Infine c'è chi ha condiviso il pensiero della concorrente: "Solo applausi".