I riflettori sulla casa del Grande Fratello si sono accesi lo scorso lunedì 29 settembre, ma alcuni concorrenti stanno sollevando i primi dubbi sul rapporto che si è venuto a creare tra Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto. Secondo Simone De Bianchi, è difficile avvicinarsi ad una persona dopo sole 48 ore di convivenza: "Lui sta rischiando molto, doveva andarci piano".

I dubbi di Simone

Benedetta e Giulio nella Casa del Grande Fratello hanno instaurato sin da subito un feeling speciale. Una complicità che però ad oggi non ha convinto il resto dei gieffini all'interno della Casa.

Nella serata di ieri 1° ottobre, Domenico si è diretto in camera da letto, ma notando che il suo posto era occupato da Benedetta, ha chiesto consiglio a Simone De Bianchi su come comportarsi. Il tale circostanza Simone ha fatto una riflessione su Stocchi-Carotenuto: "Lui sta rischiando molto, doveva andarci piano". A detta del 24enne è difficile trovarsi in sintonia con una persona dopo sole 48 ore di convivenza "forzata". Di conseguenza il ragazzo non riesce a comprendere se tra Benedetta e Giulio si sia trattato davvero di un colpo di fulmine o se sia pura strategia. Tuttavia Simone è convinto che il dentista stia affrontando male l'esperienza all'interno del reality show, poiché potrebbe anche perdere l'amicizia di Benedetta nel caso fra loro le cose non andassero per il verso giusto.

Cosa pensano gli altri concorrenti

Simone non è il solo a pensare che Benedetta e Giulio stiano adottando una strategia.

Nei giorni scorsi, anche Jonas Pepe ha sollevato dubbi sul comportamento dei due concorrenti, affermando: "Fanno strategia". Parlando proprio con Simone e Giulia, il modello romano ha sostenuto che alcuni concorrenti spesso decidono di impostare il proprio percorso all'interno di un reality forzando la natura delle cose. Secondo Pepe, Benedetta e Giulio stanno "bruciando le tappe" per far parlare di se nel corso della prossima puntata del Grande Fratello.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso la loro opinione sull'intesa di Benedetta e Giulio.

"Io dico si alla coppia Carotenuto-Stocchi", ha commentato entusiasta un utente. Un altro ha aggiunto: "Ma la regia che inquadra Jonas che ride mentre i concorrenti si interrogano sul rapporto di Benedetta e Giulio?". Un altro telespettatore ha fatto notare che la notte appena trascorsa, i due coinquilini hanno condiviso lo stesso letto per dormire: "Qui sta nascendo una coppia". Tra gli utenti c'è anche chi ha commentato con un velo di polemica il feeling tra i due concorrenti: "Tutto così assurdo. Appena terminata la prima puntata questi due già stavano avvinghiati".