Nella seconda stagione de La forza di una donna, la festa di circoncisione di Doruk verrà sconvolta dall'arrivo di Nezir, invitato di nascosto da Şirin. Per Ceyda, che lo considera l'assassino di Yeliz, sarà un trauma: la rabbia contro Şirin esploderà in modo incontrollato, al punto che arriverà a tentare di deturparle il volto.

Şirin invita di nascosto Nezir e scatena il caos

Nel giorno più speciale di Doruk, quello della sua circoncisione, non mancherà il suo inaspettato miglior amico: Nezir. Nessuno riuscirà a capire cosa il bambino veda di buono in lui, mentre per Bahar e Sarp il suo nome sarà soltanto sinonimo di guai.

Per questo motivo, i due genitori gli proibiranno di partecipare alla festa. Tuttavia, qualcuno gli farà arrivare l'invito di Doruk: sarà Şirin, pronta ancora una volta a rovinare la felicità di tutti.

Bahar affronta la sorella e la colpisce con uno schiaffo

Bahar, nel vederlo arrivare, capirà subito che solo sua sorella ha potuto compiere un simile gesto e anche se saprà che la sua presenza causerà tensione, non riuscirà a impedirgli di restare: l'affetto che Doruk prova per lui è troppo grande. In casa la tensione esploderà quando Bahar affronterà Şirin: arriverà quasi a strangolarla e soltanto l'intervento di Hatice eviterà il peggio. Prima di allontanarsi, però, le rifilerà uno schiaffo.

Doruk rifiuta la circoncisione senza la presenza del padre

La festa di circoncisione di Doruk si trasformerà in un susseguirsi di sorprese: l'arresto di Sarp, le provocazioni di Şirin, l'arrivo di Nezir. Il bambino, inoltre, si rifiuterà di affrontare il rito senza suo padre. Lo aspetterà davanti alla porta più volte, fino a tentare persino la fuga. Sarà proprio Nezir a ritrovarlo, promettendogli che non ci sarà celebrazione senza Sarp.

Quella che per tutti sarà un'apparizione temuta, per Doruk si rivelerà, invece, una gioia immensa. Il piccolo saprà scorgere il lato buono in un uomo che gli altri considereranno solo malvagio. Per lui, la sua presenza sarà una prova autentica di affetto.

Ceyda di fronte a Nezir: il ricordo di Yeliz riapre la ferita

Anche Ceyda vivrà un forte urto emotivo quando vedrà Nezir per la prima volta. In lui riconoscerà il responsabile della morte di Yeliz e non esiterà a guardarlo negli occhi per accusarlo. Le sue parole, dense di dolore e rabbia, riusciranno a scuotere persino l'uomo più temuto. Durante tutta la giornata sopporterà le provocazioni di Şirin, ma quando scoprirà che è stata lei a favorire la presenza di Nezir, la sua pazienza si esaurirà.

Il culmine arriverà quando Bahar sorprenderà Ceyda mentre affonda la faccia di Şirin nel cibo che si stava cucinando, cercherà di rovinarle il volto premendolo sulla piastra. Ceyda si fermerà appena in tempo e Şirin, come sempre, passerà da vittima, riuscendo a far cadere nella sua trappola anche suo padre Enver.