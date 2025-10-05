Lunedì 6 ottobre andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura. La conduttrice comunicherà il verdetto del televoto, che al momento chiede ai telespettatori di votare il loro concorrente preferito. I tre gieffini più votati conquisteranno l’immunità in vista delle prossime nomination. Il sondaggio aperto su Grande Fratello Forum Free alle 12:19 del 5 ottobre, con 433 partecipanti, vede in vantaggio Anita, seguita da Jonas, Grazia, Donatella e Omer.

Grande Fratello, esito sondaggio 6 ottobre: Anita la preferita col 20%, Jonas appena dietro col 16%

Il sondaggio presente su Grande Fratello Forum Free vede al comando delle preferenze Anita Mazzotta con una percentuale del 20%. Al secondo posto Jonas, con una percentuale che oscilla tra il 15 e il 16%. Al terzo posto Grazia e Donatella, entrambe al 12%.

Al quarto posto, anche se parecchio distaccato rispetto al terzetto di testa, Omer, che ottiene il 9% dei consensi da parte degli utenti del web. Il televoto è in positivo e chiede ai telespettatori di votare il concorrente preferito. I tre concorrenti più votati, durante la puntata di lunedì 6 ottobre, conquisteranno l'immunità in vista delle nuove nomination.

Il verdetto verrà svelato in prima serata dalla conduttrice del reality show Simona Ventura.

Grande Fratello: la diretta quotidiana su Mediaset Extra

Anche quest'anno gli appassionati del Grande Fratello potranno seguire in diretta il percorso dei concorrenti nella casa più spiata d'Italia. Il reality show va in onda ogni giorno 24 ore su 24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre. Un'opportunità per i fan del programma Mediaset per conoscere meglio l'aspetto caratteriale di ogni singolo concorrente. Mediaset ha confermato nel suo palinsesto anche l'appuntamento con i daytime, in onda alle 13:40 e alle 18:30 su Canale 5, e su Italia 1 alle 13 e alle 18:05.

L'avventura dei gieffini nella Casa del GF avrà una durata complessiva di 100 giorni.

Ottima partenza per il reality show condotto da Simona Ventura

La nuova edizione del Grande Fratello è partita con il piede giusto. Il reality show quest'anno condotto da Simona Ventura, in occasione della prima puntata andata in onda su Canale 5 lo scorso 29 settembre, ha ottenuto oltre 2,8 milioni di telespettatori e uno share superiore al 20%. La seconda puntata del GF in programma lunedì 6 ottobre rappresenta un nuovo banco di prova per il reality, chiamato a confermare l'ottimo risultato ottenuto in occasione della puntata d'esordio.