Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un cambio di rotta per un personaggio positivo e sincero della soap. Nella puntata in onda martedì 7 ottobre alle 16 su Rai 1, Enrico sarà titubante di fronte alla proposta del professor Di Meo, ma alla fine siglerà un patto con lui per truffare i pazienti, facendoli credere che sia lui a operare. Nel frattempo, Adelaide non saprà se accettare o meno la proposta di Marcello di andare a convivere in un attico in centro. Salvatore ed Elvira, invece, annunceranno di voler lasciare Milano prima del previsto.

Enrico accetta l'accordo Di Meo e finge di operare lui i pazienti

Alberto Di Meo ha scoperto recentemente che Enrico Proietti non ha operato Marina Valli a causa di un problema alla mano. Il padre di Anita non può più impugnare un bisturi, ma il professor Di Meo non si farà scrupoli: vedendo comunque un grande profitto nell’avere nel suo staff un medico di successo e di fama come Enrico, non vorrà lasciarselo sfuggire. Di Meo metterà Enrico in crisi con una proposta controversa: fingere di essere lui a operare i pazienti, quando in realtà sarà un altro medico a eseguire l’intervento chirurgico. Si tratterà di una truffa ai danni degli assistiti, ignari di chi effettivamente li opererà. Una delle operazioni più recenti, in realtà, è stata eseguita dallo specializzando Marco Berardi.

Dopo numerosi ripensamenti, Enrico non vedrà alternative se non quella di accettare l’offerta del suo datore di lavoro che, va ricordato, è anche il proprietario della clinica.

Adelaide non sa se lasciare Villa Guarnieri

Un’altra protagonista sarà chiamata a prendere una decisione importante riguardo al proprio futuro. Adelaide entrerà in crisi di fronte alla proposta allettante di Marcello che, in vista delle imminenti nozze previste per il 25 ottobre, ha trovato un attico in centro dove iniziare la convivenza. La contessa non saprà se lasciare Villa Guarnieri e si rivolgerà quindi a Marta e Odile per ricevere qualche consiglio. Intanto il cugino di Delia, Johnny, porterà una ventata di buonumore, tranne per Irene, che sembrerà non andare d’accordo con lui.

Salvatore ed Elvira, invece, annunceranno agli amici la loro partenza anticipata da Milano: i due si trasferiranno a Sanremo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tancredi ha rubato le foto di Rosa e Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Umberto ha incaricato Malvezzi di seguire Rosa e Marcello durante la trasferta a Trieste. L’investigatore privato è riuscito a immortalare i due colleghi in atteggiamenti compromettenti e, al suo ritorno, ha consegnato gli scatti a Umberto. Quando Guarnieri ha chiamato Adelaide per mostrarle le fotografie del suo compagno, il contenuto della busta del detective era misteriosamente sparito. Umberto ha capito subito che a sottrargli le prove del tradimento era stato Tancredi, e lo ha affrontato al Circolo. Di Sant’Erasmo, però, ha giustificato il suo gesto come un atto di protezione nei confronti della zia, per non causarle sofferenza prima delle nozze.