Lunedì 20 ottobre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e le anticipazioni svelano che i concorrenti potranno riabbracciare Anita dopo circa dieci giorni. La ragazza rientrerà nella casa dopo aver detto addio alla mamma, alla quale ha dedicato dolci parole su Instagram. Nel corso della diretta, Simona Ventura aprirà un televoto flash per chiedere al pubblico di eliminare un inquilino.

La dedica e la seconda opportunità

Per quasi due settimane i fan del Grande Fratello si sono chiesti se Anita sarebbe rientrata nella casa o se la sua avventura fosse finita quando è uscita improvvisamente lo scorso 11 ottobre.

Le anticipazioni della puntata in onda stasera, lunedì 20, svelano che la giovane ha deciso di rimettersi in gioco nonostante il lutto che ha colpito la sua famiglia nell'ultimo periodo.

Dopo aver detto addio alla mamma anche con un dolce post su Instagram, riprenderà il percorso che ha interrotto circa 10 giorni fa, per la gioia dei compagni e di gran parte del pubblico.

Le perplessità degli utenti di X

La notizia del ritorno di Anita nella casa del Grande Fratello a pochi giorni di distanza dalla scomparsa della madre, ha un po' sorpreso i telespettatori.

"Non giudico lei, che è in una condizione molto fragile, ma il GF che le permette di rientrare", "Ma come viene in mente a un autore una cosa del genere?

Quella ragazza è provata psicologicamente", "Sarà stata una scelta condivisa, ognuno affronta il lutto a modo proprio", "Useranno quello che le è successo per fare ascolti, lo trovo aberrante", "Per me è follia", "Io non capisco", "Molto strano", "Questa cosa è già successa in passato, ad esempio Beatrice Luzzi è rientrata dopo la morte del padre", si legge su X il 20 ottobre.

Anita è in una condizione troppo fragile io non giudico lei ma il Gf che le permette di rientrare, ma come può venirti in mente a te autore, che contributo può dare una che sta vivendo una cosa del genere al gioco e soprattutto chiusa lì dentro come può reagire psicologicamente — dottoressa (@dottoressa07) October 20, 2025

Una votazione flash per i concorrenti

Nel corso della puntata del Grande Fratello del 20 ottobre, però, accadranno molte altre cose oltre al ritorno di Anita.

Il risultato del televoto che è stato aperto lunedì scorso servirà per decretare il primo candidato a un'eliminazione flash, che riguarderà alcuni concorrenti.

Il meno votato dal pubblico tra Bena, Grazia, Giulia e Francesco andrà in nomination insieme ad altri inquilini e durante la serata uno di loro sarà escluso definitivamente dal gioco.

Quest'eliminazione sarà a sorpresa, nel senso che i "casalinghi" non se la aspettano, e potrebbe cambiare gli equilibri già precari del gruppo.

Simona Ventura accoglierà in studio Sonia Bruganelli, ospite della puntata e anche ex opinionista del reality, quindi molto informata su tutto quello che riguarda la trasmissione e le sue dinamiche.