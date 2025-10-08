La notte appena trascorsa nella casa del Grande Fratello è stata piuttosto movimentata a causa di una discussione scoppiata tra le ragazze. Francesca Carrara ha avuto qualcosa da ridire a Grazia Kendi, Benedetta Stocchi e Anita Mazzotta, sostenendo che le tre inquiline spesso, quando la vedono, cambino stanza per evitare di interagire con lei.

Lo sfogo di Francesca

Francesca ha dimostrato di essere una donna che non le manda a dire.

Durante la notte appena trascorsa, ha riunito le ragazze in salone e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: "Io sono tranquilla, ma ho notato delle cose che non mi piacciono.

Mi sento isolata". Francesca ha aggiunto: "Quando sono entrata in stanza ho chiesto se potevo restare, ma voi senza dirmi nulla siete andate via e avete continuato a parlare". Nonostante Benedetta, Grazia e Anita abbiano cercato di minimizzare l'accaduto, Francesca ha ribadito di non essersi sentita considerata: "Non avete capito niente di me, se avete visto cattiveria".

Appena hanno toccato le sue figlie Anita e Grazia, MAMMA DONATELLA💜 è partita contro Francesca per difenderle #GrandeFratellopic.twitter.com/WcqTY8iH3v — Alessio's version🩶 (@03TrashAddicted) October 8, 2025

Il parere degli altri concorrenti

La discussione tra le ragazze ha inevitabilmente coinvolto gli altri concorrenti.

Donatella Mercoledisanto ha cercato di spezzare una lancia a favore delle tre ragazze: "È normale che essendo giovani vogliano condividere alcune cose con chi vogliono loro.

Non si può pretendere di condividere sempre tutto". Jonas si è schierato dalla parte di Francesca: "Ha ragione, perché le ragazze sono viziate". Secondo Giulia, per evitare litigi bisognerebbe sempre parlare chiaro e con i diretti interessati. Parlando con Grazia, Anita ha invece criticato Francesca: "Lei è uscita e ci ha visto tutte e tre con gli occhi lucidi. Ma come si permette di dirmi che voglio fare la furba".

Cosa pensano alcuni utenti del web

Su X, alcuni utenti del web hanno espresso un commento sulla discussione che ha coinvolto le ragazze del Grande Fratello.

"Donatella si è accesa subito quando Francesca ha criticato Anita, Benedetta e Grazia. Lei ha deciso di prenderle sotto la sua ala protettiva", ha commentato un utente.

Un altro ha invece affermato: "Francesca ha fatto una questione di stato solo per rimediare all'uscita infelice fatta da suo figlio Simone nei confronti di Anita". Un ulteriore utente ha aggiunto: "Se un figlio sbaglia, la madre non può difenderlo a spada tratta". Un altro telespettatore ha criticato Francesca: "Già per me ha 'sgravato' quando in puntata ha criticato Grazia, nonostante abbia raccontato del suo difficile passato. Ora questa trova una scusa per litigare con le ragazze, spero che esca il prima possibile".