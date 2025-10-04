I concorrenti del Grande Fratello sono "reclusi" da una settimana, ma non sono mancati i litigi. Nella giornata di venerdì 3 ottobre, Francesca Carrara ha perso le staffe con Grazia Kendi, accusandola di essere menefreghista: "Serve collaborazione". La colpa di Grazia sarebbe stata quella di andare a dormire anziché partecipare alle sfide per la prova budget.

Botta e risposta tra Francesca e Grazia

Nella giornata di venerdì 3 ottobre, gli autori hanno chiesto ai concorrenti di mettersi in gioco per la prima prova budget della settimana: in giardino sono stati posti due coni pieni d'acqua con due buchi e i concorrenti dovevano far sì che l'acqua non scendesse sotto un certo livello, altrimenti sarebbero stati decurtati dei soldi dalla spesa settimanale.

La prova, però, ha generato diversi screzi. Mentre tutti si impegnavano, Grazia Kendi ha preferito andare a dormire. Il giorno seguente, Francesca Carrara ha deciso di rimproverarla per l’atteggiamento menefreghista: "Serve un po' di collaborazione". Le ha fatto presente che tutti hanno fatto nottata per impegnarsi nel gioco, aggiungendo che lei è l’unica a dire le cose in faccia. Dal canto suo, Grazia si è difesa spiegando che di notte non riesce a essere lucida e quindi ha bisogno di dormire: "Sono gli altri che mi hanno detto di andare a dormire". Grazia ha poi ribadito di aver chiesto più volte di poter aiutare nelle faccende domestiche, visto che in cucina non può essere d’aiuto, ma di non essere mai stata coinvolta dalle ragazze.

Successivamente, Grazia ha accusato il colpo, mostrandosi provata. A quel punto, Francesca l’ha raggiunta per stemperare la tensione: "Non sto giudicando te, ma i comportamenti che hai avuto".

GF: alta tensione per via della prova budget

Francesca e Grazia non sono state le uniche ad avere un diverbio.

Domenico è apparso piuttosto nervoso e ha suggerito di arrendersi, sostenendo che la prova fosse troppo difficile. Giulio, invece, ha proposto: "Chi non partecipa al gioco, la prossima settimana mangia meno a causa del budget diminuito". Matteo ha chiesto a tutti di dare il massimo, ricordando che come nella vita ogni prova presenta difficoltà.

Per la paura di perdere la sfida, Domenico ha criticato Giulio, affermando che Anita non avrebbe dovuto essere sottoposta a uno sforzo simile.

Giulio, però, ha ribattuto che tutti avrebbero dovuto interessarsi alla prova budget, visto che riguarda l’intero gruppo. Infine, Giulio ha suggerito che i concorrenti dovrebbero stilare delle regole comuni.