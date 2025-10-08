Sono passate poche ore dall'ingresso di Rasha nella casa del Grande Fratello, ma sono già diversi gli spunti di discussione che ha regalato agli autori e ai telespettatori. Dal tugurio, infatti, la ragazza ha analizzato con freddezza l'atteggiamento di Grazia e ha detto che secondo lei sarebbe tutto fumo e niente arrosto. L'inquilina, inoltre, ha protestato con la regia per le immagini che stavano trasmettendo in diretta dalla cucina.

L'analisi dopo l'ingresso nella casa

Rasha ha debuttato al Grande Fratello lunedì scorso, ma sin da subito ha dimostrato di avere le idee chiare sia sul programma che sulla maggior parte dei suoi nuovi compagni d'avventura.

Al termine della puntata che è andata in onda il 6 ottobre, la ragazza si è confrontata con le inquiline con le quali condividerà il tugurio almeno per una settimana e ha espresso un giudizio piuttosto duro su Grazia e sulle sfuriate che ha fatto dai giorno uno.

"Lei è tutto fumo e niente arrosto. La sua aggressività è una facciata. Bisogna capire se la sua ignoranza e aggressività coprono una fragilità", ha affermato la giovane davanti alle telecamere a poche ore dalla sua prima apparizione tra le mura più spiate d'Italia.

La lamentela nei confronti degli autori

Qualche ora fa, invece, Rasha non le ha mandate a dire a chi stava scegliendo le immagini da mostrare in diretta dalla casa.

Per qualche minuto, infatti, i concorrenti che vivono nel tugurio hanno potuto spiare gli altri inquilini, ma la ragazza non ha gradito il fatto che le stessero facendo vedere scene a suo dire poco interessanti.

"Cambiate regia? Ci fate vedere questi che cucinano, che ci frega a noi?", ha detto la nuova protagonista del Grande Fratello senza girarci troppo intorno.

già mi ha conquistata pic.twitter.com/Tsrw5nihrf — V (@harsiness) October 7, 2025

Le prime opinioni dei telespettatori

La schiettezza di Rasha sembra piacere alla maggior parte degli spettatori del Grande Fratello, infatti sui social sono già apparsi molti commenti positivi sulla nuova concorrente e sul carattere che ha mostrato sin dal suo ingresso tra le mura più spiate d'Italia.

"Lei mi ha già conquistata", "La amo", "Lei dovrebbe vincere solo per la facecard che ha", "Aiuto, finalmente qualcuno che dice quello che pensa veramente", "Mi piace Grazia per la sua follia, ma subito dopo viene Rasha perché so già che farà il devasto nella casa", si legge su X in queste ore.

Molti fan sono già curiosi di scoprire cosa accadrà quando Rasha e Grazia si incontreranno (attualmente vivono una nel tugurio e l'altra nella casa, e questo distacco durerà almeno fino a lunedì 13 ottobre). Bisognerà capire se tra le due concorrenti ci saranno scontri o se invece si coalizzeranno dando vita a un'amicizia che potrebbe appassionare gran parte del pubblico.