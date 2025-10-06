Le trame della serie tv La notte nel cuore sono destinate ad infittirsi nel momento in cui Tashin sparirà nel nulla. Si temerà il peggio visto che la sua auto verrà ritrovata crivellata di colpi di pistola. Nuh già infuriato con gli Sansalan, accuserà Cihan di aver fatto del male a Tashin anche se i sospetti ben presto si sposteranno su Hikmet, Esat e Samet Sansalan.

Tashin potrebbe essere stato ucciso: la sua auto ritrovata crivellata di colpi

Cihan, dopo essersi riconciliato con Melek, cercherà di riportare la pace tra Tashin e Samet e per questo organizzerà una cena.

Tashin però non si presenterà all'incontro e la sua auto verrà ritrovata crivellata di colpi. Dell'uomo non ci sarà traccia e si temerà il peggio visto che nell'automobile verranno ritrovate macchie di sangue. Tashin potrebbe essere stato ucciso e il suo corpo fatto sparire. Cihan si recherà sul posto in cui è stata ritrovata l'auto e qui troverà Nuh che sarà particolarmente infuriato. Il fratello di Melek accuserà proprio Cihan per ciò che è accaduto anche se i sospetti ricadranno anche su Hikmet, Esat e Samet.

Il mistero sulla scomparsa di Tashin si infittisce: i sospetti ricadono sugli Sansalan

In effetti Hikmet e Esat sembreranno avere qualcosa da nascondere e i loro dialoghi faranno pensare che siano in qualche modo coinvolti nella sparizione di Tashin.

Esat in particolare, sembrerà compiaciuto di quanto accaduto a Tashin e, rivolgendosi alla zia, esclamerà: "Abbiamo finalmente cacciato via Tahsin". Lei in tutta risposta, dirà al nipote di sperare che anche Cihan se ne vada presto. Il mistero continuerà ad infittirsi con il passare delle ore, visto che continueranno a non esserci notizie di Tashin. Sumru penserà che ci sia Samet dietro a quanto accaduto a Tashin e affronterà l'ex marito. La donna deciderà poi di mettersi alla ricerca di Tashin con l'aiuto di Nuh. Sumru, insieme al figlio e alla polizia, si addentrerà nel bosco nelle cui vicinanze è stata ritrovata l''auto di Tashin. Le ricerche non saranno affatto semplici, visto che ci sarà una fitta neve che complicherà il tutto.

Crescono gli ascolti de La notte nel cuore

Crescono gli ascolti de La notte nel cuore che, nelle puntate trasmesse ad inizio ottobre, ha raggiunto i 2,5 milioni di telespettatori per uno share del 16%. Numeri più che soddisfacenti per Mediaset che, da qualche settimana a questa parte, ha deciso di trasmettere la soap turca non solo nel prime time della domenica ma anche il giovedì sera. Una scelta premiata dal pubblico e che fa de La notte nel cuore una delle soap tv più viste, proprio come era accaduto in precedenza con altre dizi turche come Terra amara e Endless Love.