Il successo di Doc – Nelle tue mani ispira una nuova versione turca e sarà İbrahim Çelikkol, volto di Terra Amara e My Home My Destiny, a interpretare il ruolo che in Italia è interpretato da Luca Argentero. La serie debutterà prossimamente su Now Tv.

İbrahim Çelikkol sarà nel remake turco di Doc

Doc è la nuova produzione di Dass Yapım che andrà in onda su Now Tv, remake turco della fiction italiana Doc – Nelle tue mani. La serie, ispirata a una storia vera, racconta il percorso di un medico che, dopo un grave trauma, si ritroverà a ricostruire da capo la propria vita e la propria identità.

Il protagonista, Prof. Dr. İnan Kural (interpretato da İbrahim Çelikkol), è uno dei medici più stimati del Terra Hastanesi. Dopo essere rimasto vittima di una sparatoria, subisce un'operazione che gli cancella dalla memoria gli ultimi dodici anni. Al suo risveglio non riconosce più il mondo che lo circonda, le persone con cui lavora, né la donna che amava, Mevsim (interpretata da Alina Boz). L'unico legame ancora vivo nei suoi ricordi è quello con la sua ex moglie, per la quale crede di provare ancora affetto.

Nel tentativo di adattarsi a una realtà che gli appare estranea, İnan dovrà confrontarsi con il proprio passato, con amicizie dimenticate, amori interrotti e relazioni familiari fragili.

La serie segue il suo percorso di rinascita personale e professionale, mostrando il suo cammino tra il ruolo di medico e quello di paziente.

Dal successo italiano alla versione turca

Doc prende spunto dalla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, medico italiano che nel 2013, dopo un incidente stradale, si risvegliò convinto di trovarsi nel 2001. Non riconosceva più i figli ormai adulti e faticava a ricostruire la propria identità. Attraverso documenti e corrispondenze, riuscì a comprendere chi fosse e a tornare al lavoro, trasformando l'esperienza in un'opportunità di crescita umana e professionale.

La vicenda di Piccioni ha ispirato prima la serie italiana con Luca Argentero, poi una versione americana prodotta da Sony Pictures [VIDEO], e ora la nuova interpretazione turca, che propone una riflessione sul valore della memoria, della consapevolezza e della seconda possibilità.

Intanto in Italia, le riprese della quarta stagione di “Doc – Nelle tue mani” sono ufficialmente iniziate ad agosto. Le nuove puntate, prodotte da Rai Fiction e Lux Vide, riporteranno il pubblico tra i corridoi del Policlinico Ambrosiano di Milano, dove il dottor Andrea Fanti (Luca Argentero) e la sua squadra torneranno ad affrontare casi complessi e sfide personali. Dopo la scelta di Andrea di prendersi un periodo di attesa per stare accanto alla moglie Agnese (Sara Lazzaro), i nuovi episodi racconteranno come il medico cercherà di ritrovare il proprio equilibrio. L'uscita della quarta stagione è prevista non prima del 2026 inoltrato.