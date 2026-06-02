Le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate in onda su Canale 5 rivelano che Ender sorprenderà tutti facendo credere di essere pronta a rinunciare alle azioni della società. La donna, però, metterà in scena una finta generosità che nasconde un piano spietato: un inganno che finirà per colpire non solo la rivale Sahika, ma anche lo stesso Kaya e i loro figli.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Ender beffa Sahika

Kaya chiederà a Ender di restituire le azioni della società. Sarà convinto che l’ex moglie debba mettere fine alla guerra contro Sahika e rinunciare alle sue ambizioni.

Dopo aver riflettuto, Ender, invece di consegnare le quote a Sahika, sceglierà di darle ai suoi due figli. Una mossa che renderà felici sia i ragazzi che Kaya.

Anche Sahika resterà sorpresa dalla scelta della rivale, convinta che non avrebbe mai fatto un passo indietro nelle trame della soap turca.

Ender inganna Kaya e i suoi stessi figli

Nonostante le apparenze, Ender non sarà sincera con nessuno. In un secondo momento, infatti, emergerà la verità: in un confronto con Caner si scoprirà che la donna ha falsificato i documenti e che il trasferimento delle azioni non è mai avvenuto.

“Non avevo intenzione di lasciare così, dall’oggi al domani, quelle azioni che ho conquistato con tanta fatica”, dirà Ender al fratello, lasciandolo senza parole.

Caner sarà sconvolto dalla situazione e le chiederà spiegazioni: “Ti rendi conto che stai mentendo sia a Kaya che ai tuoi figli?”.

Ma Ender non sembrerà intenzionata a fare marcia indietro. “Non accetterò mai, mai e poi mai, di essere sconfitta da quella Sahika. Questa ormai è diventata una questione d’orgoglio”, confesserà.

Ender è sempre più ossessionata da Sahika

Caner proverà a far ragionare Ender, ormai sempre più ossessionata dalla guerra contro Sahika.

“Quando commettiamo peccati dovrebbe esserci un limite nel sistema”, dirà preoccupato il fratello, convinto che la situazione possa degenerare ancora una volta.

Ender, però, proverà a tranquillizzarlo: “Non avere paura, Caner caro. Sistemerò tutto io”. Una promessa che darà il via a nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Forbidden Fruit.