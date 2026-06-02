Le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit per le puntate in onda su Canale 5 rivelano che Yildiz prenderà una decisione importante dopo aver creduto al tradimento di Kerim con Sahika. Distrutta da ciò che ascolterà, la giovane chiamerà Halit e accetterà la sua proposta di matrimonio. Una decisione impulsiva che scatenerà un confronto faccia a faccia con Kerim, destinato a finire nel peggiore dei modi.

Anticipazioni Forbidden Fruit: l'inganno di Sahika

Sahika farà credere a Ender che tra lei e Kerim ci sia una relazione sentimentale. Dopo aver manipolato alcune registrazioni audio, riuscirà a costruire una falsa conversazione telefonica capace di incastrare l’uomo.

Ender ascolterà tutto in vivavoce e racconterà ogni cosa a Yildiz. La giovane resterà sconvolta e, convinta di essere stata presa in giro dalle bugie della soap turca, inizierà a perdere fiducia in Kerim.

Yildiz dice sì al matrimonio con Halit

Accecata dalla rabbia, dopo aver riflettuto su quanto accaduto, Yildiz telefonerà a Halit e accetterà la sua proposta di matrimonio.

La scelta della giovane sarà dettata dalla delusione provata nei confronti di Kerim che ormai considererà un bugiardo incapace di dirle la verità.

Il duro scontro tra Kerim e Yildiz

Dopo aver scoperto la decisione di Yildiz, Kerim correrà immediatamente da lei per affrontarla faccia a faccia.

“Sei davvero sul punto di sposare Halit?”, le chiederà sconvolto.

“Sì”, replicherà Yildiz senza alcuna esitazione.

Kerim proverà a convincerla a cambiare idea: “Perché fai una cosa del genere? Perché hai cambiato idea, Yildiz?”.

Ma la risposta della giovane sarà dura: “Perché ho capito che non potrò mai fidarmi di te”.

Yildiz accuserà Kerim di averle mentito, arrivando persino a dirgli: “Sei un bugiardo”.

L’uomo tenterà di difendersi, sostenendo che tra lui e Sahika non ci sia nulla, ma ormai la situazione sarà fuori controllo.

Kerim affronta e accusa Yildiz

Nel corso della lite, Kerim ricorderà le parole che Sahika gli aveva detto su Yildiz. Accecato dalla rabbia, arriverà così ad accusarla di voler tornare con Halit soltanto perché l’imprenditore è tornato potente.

“Appena hai visto che è tornato potente, hai perso la testa”, dirà a Yildiz.

Parole che faranno infuriare ancora di più la giovane, la quale chiuderà il confronto con una frase che colpirà nel segno: “Meno male che tra noi non c’è stato niente”. Uno scontro che potrebbe allontanarli per sempre nelle prossime puntate di Forbidden Fruit.