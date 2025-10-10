Venerdì 10 ottobre si conclude la terza settimana di programmazione dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, e il pubblico assisterà a un improvviso pianto di Rosanna Siino. Le anticipazioni che sono state pubblicate su Witty Tv, svelano che la dama uscirà dallo studio in lacrime dopo aver visto Federico Mastrostefano vicinissimo ad Agnese De Pasquale. Spazio anche allo sfogo della corteggiatrice Sara Gaudenzi contro le ragazze con le quali si contende il cuore del tronista Flavio Ubirti.

La forte reazione di Rosanna

La puntata di Uomini e donne del 10 ottobre sarà dedicata a Federico e alle varie frequentazioni che sta portando avanti in questo periodo.

Nel corso dell'ultimo appuntamento settimanale con il dating-show, dunque, il cavaliere si avvicinerà molto ad Agnese: durante un ballo, in particolare, i due si scambieranno sguardi d'intesa e lunghi abbracci e questo non farà piacere a Rosanna.

Sarà Maria De Filippi a far notare a Mastrostefano che la dama è uscita piangendo dallo studio mentre lui flirtava con De Pasquale, e poi sarà lei stessa a commentare l'accaduto quando si riaccomoderà nel parterre.

Spazio anche per Guido e per il racconto dei baci che si è scambiato con una dama nei giorni precedenti, il tutto davanti a Gloria che non perderà l'occasione per dire la sua.

In arrivo la proposta di Maria De Filippi a Sara

L'ultima parte della puntata di Uomini e donne in onda il 10 ottobre sarà dedicata al trono di Flavio e agli scontri tra alcune sue corteggiatrici.

Sara, in particolare, discuterà animatamente con una rivale e arriverà al punto di dirle che dopo la registrazione l'avrebbe bloccata sui social per evitare di essere spiata.

Tra questo venerdì e l'inizio della prossima settimana, però, la giovane deciderà di autoeliminarsi e Maria De Filippi la bloccherà e la inviterà ad accomodarsi sul trono.

Sara, dunque, andrà a completare il cast del trono Classico della prima parte della stagione.

La conoscenza dopo l'addio a Giuseppe

Tornando a Rosanna e alle lacrime che verserà nel corso dell'appuntamento in onda il 10 ottobre, i fan di Uomini e donne ricorderanno che ha debuttato nel parterre lo scorso inverno e col passare dei mesi è diventata una delle protagoniste più discusse del trono Over.

In primavera, inoltre, la dama ha lasciato il programma in coppia con Giuseppe e il pubblico pensava che la sua avventura fosse finita.

Quando sono cominciate le registrazioni della nuova edizione del dating-show, però, Rosanna è tornata in studio per un ultimo confronto con l'ormai ex fidanzato e poi ha accettato di riaccomodarsi nel parterre per provare a trovare un altro compagno.