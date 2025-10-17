Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che uno dei protagonisti assisterà a un incontro casuale che gli farà nascere dei dubbi. Nella puntata in onda giovedì 30 ottobre alle ore 16 su Rai 1, Ettore vedrà Marcello e Rosa insieme e correrà da Odile, insinuando dubbi nella figlia di Adelaide sul reale rapporto tra i due. Nel frattempo, Enrico continuerà a nascondere a Marta le sue condizioni di salute, mentre Concetta avrà un confronto con la zia di Irene.

Ettore ha dubbi sul rapporto reale fra Rosa e Marcello

Marcello e Rosa si incontreranno per caso, ma verranno spiati di nascosto da Ettore, che li osserverà con sospetto.

Il fratello di Greta noterà subito che tra i due c’è un legame che va ben oltre la semplice amicizia. Convinto della sua scoperta, si precipiterà da Odile per raccontarle ciò che ha visto. La figlia della contessa, a quel punto, sarà assalita dai dubbi riguardo alla sua migliore amica e al direttore de Il Paradiso delle Signore.

Odile chiede aiuto a Rosa

Adelaide non parteciperà a un evento programmato al Circolo, probabilmente a causa della delicata situazione che sta vivendo dopo le nozze saltate all’improvviso. A sostituirla nel prestigioso locale milanese sarà Odile, che però non vorrà occuparsi da sola dell’organizzazione e chiederà aiuto a Rosa. Enrico, intanto, continuerà a mentire a Marta sulla sua reale condizione di salute, tenendola all’oscuro del problema alla mano destra.

Concetta, invece, incontrerà Sandra, la zia di Irene, alla quale rivelerà alcuni aspetti del passato della nipote.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha scelto l'abito da sposa di Greta

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, Adelaide ha scoperto che il suo abito da sposa è stato danneggiato irreparabilmente a causa di un guasto alle tubature nell’atelier di Galeotti. Quest’ultimo, mortificato, si è recato a Villa Guarnieri dalla contessa, ma è stato cacciato in malo modo dopo che Adelaide ha appreso del danno al suo vestito. Ettore, venuto a conoscenza dell’accaduto, ha proposto a Odile di presentare a sua madre un abito da sposa disegnato da sua sorella Greta.

Adelaide, incantata dalla creazione della giovane stilista, ha deciso di indossare l’abito realizzato da Greta. Nel frattempo, i fratelli Marchesi continuano a tramare alle spalle della famiglia Di Sant’Erasmo, ma le vere motivazioni della loro vendetta non sono ancora state chiarite. Intanto, Salvatore ed Elvira hanno lasciato Milano per trasferirsi a Sanremo, dove prenderanno in gestione il bar del Grand Hotel. I coniugi Amato, prima di partire, hanno salutato tutti gli amici con cui hanno condiviso gli ultimi anni.