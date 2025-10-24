Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre rivelano che Adelaide si mostrerà senza scrupoli nei confronti del suo ex Marcello e della sua amante Rosa Barbieri.

La contessa non avrà alcuna intenzione di lasciarli impuniti dopo che hanno osato pugnalarla alle spalle, facendo saltare il suo matrimonio.

Lo scopo della contessa sarà quello di rovinare la carriera di entrambi motivo per il quale si alleerà nuovamente con il suo ex Umberto Guarnieri mentre Irene sarà alla ricerca di una nuova venere da inserire nel team del negozio milanese.

La furia della contessa Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 novembre

Per Adelaide inizierà la fase della vendetta dopo che Marcello l'ha lasciata e ha fatto saltare le nozze. La contessa, scoperto l'inganno del suo ormai ex compagno e la tresca clandestina che per mesi ha portato avanti con Rosa alle sue spalle, si mostrerà sul piede di guerra e non avrà alcuna intenzione di fargliela passare liscia.

Adelaide si recherà da Roberto Landi per chiedere il licenziamento in tronco di Marcello e Rosa, ammettendo di non essere disposta a concedere proroghe.

Marcello verrà a sapere di questo clima ostile che si sta venendo a creare nei suoi confronti e, a quel punto, deciderà di rassegnare le sue dimissioni, ma chiederà a Landi di salvare il posto di lavoro di Rosa all'interno del team del Paradiso Donna.

Adelaide spietata e senza scrupoli, si allea con Umberto Guarnieri

Adelaide, però, non avrà intenzione di fare sconti alla sua rivale Rosa: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 7 novembre rivelano che la contessa deciderà di allearsi con il suo ex Umberto Guarnieri, pur di veder trionfare il suo piano vendicativo nei confronti della giornalista.

Intanto Irene sarà alla ricerca di una nuova venere da poter inserire all'interno del team del negozio: un aiuto concreto le arriverà da Johnny, il quale le proporrà una ragazza giovane che avrebbe voglia di mettersi in gioco.

Intanto Enrico sentirà il bisogno di confessare i suoi problemi di salute alla compagna Marta Guarnieri, svelandole per la prima volta di aver avuto dei seri problemi alla mano.

Umberto aveva provato a mettere in guardia Adelaide da Marcello

Negli episodi precedenti della soap opera, Umberto aveva cercato in tutti i modi di mettere in guardia Adelaide dal rischio che stava correndo, accettando queste nozze con Marcello.

La contessa, però, offuscata dal sentimento nei confronti del giovane ragazzo, scelse di andare avanti per la sua strada, convinta del fatto che Guarnieri fosse solo geloso della sua nuova vita e non accettasse l'idea di essere stato scaricato.