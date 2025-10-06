Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in programma nella settimana dal 13 fino al 17 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Ettore e sua sorella Greta si ritroveranno al centro dell'attenzione, dato che i due stanno nascondendo un segreto che per il momento non è ancora venuto fuori.

Intanto Rosa, dopo essere stata aggredita per strada da uno sconosciuto, vivrà un momento di grande paura ma potrà contare sul pieno supporto da parte di Marcello Barbieri, che sarà pronto a starle vicino dandole tutto il supporto necessario.

Ettore nasconde un segreto inatteso: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 ottobre

Ettore deciderà di presentare sua sorella Greta a Odile e ben presto si ritroveranno tutti a gestire un'emergenza inaspettata.

L'abito da sposa della contessa Adelaide verrà rovinato e danneggiato a pochi giorni dal fatidico sì con Marcello, motivo per il quale sarà proprio Greta a fornire una soluzione adeguata per risolvere il problema in poco tempo.

La ragazza proporrà il bozzetto di un nuovo abito che verrà subito sottoposto al giudizio di Adelaide e riuscirà a ottenere il successo sperato.

Intanto, però, Umberto comincerà ad avere dei dubbi sui due fratelli e deciderà di indagare sul loro conto, ignaro del fatto che Ettore sta nascondendo un segreto importante e del tutto inatteso assieme alla sorella, di cui non si hanno ulteriori dettagli in merito.

Rosa aggredita per strada, Marcello pensieroso

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 ottobre, inoltre, rivelano che Rosa si ritroverà a fare i conti con una brutale aggressione che si verificherà per le strade di Milano.

Uno sconosciuto la assalirà facendola cadere rovinosamente al suolo e per lei sarà necessario il ricovero in ospedale.

Marcello resterà scosso dall'accaduto e, nei giorni successivi, non riuscirà a non pensare a ciò che è successo, confermando così il suo forte attaccamento nei confronti di Rosa.

Per Elvira e Salvo, invece, sarà il momento di lasciare Milano: i due saluteranno tutti i loro amici per dirigersi alla volta di Sanremo.

Salvo voleva trasferirsi in Sicilia, ma Elvira si oppose nelle puntate precedenti

Negli episodi precedenti della soap, Salvo aveva proposto a Elvira di trasferirsi in Sicilia per un po' di tempo, così da permettere al loro bambino di respirare aria pulita.

Una proposta che non era stata accolta positivamente dalla ragazza, la quale aveva cercato in tutti i modi di trovare una soluzione alternativa per non spostarsi troppo da Milano, intenzionata a mantenere vivi i rapporti con le sue colleghe di lavoro del Paradiso delle signore.