Marcello Barbieri annullerà le nozze con la contessa Adelaide nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 previsti su Rai 1.

Una scelta inaspettata che creerà grande scompiglio a Villa Guarnieri, finendo per spezzare il cuore della contessa.

Il motivo di questa decisione? Marcello si renderà conto di non poter nascondere i suoi reali sentimenti per Rosa Camilli, che ha rapito il suo cuore.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 10: Marcello annulla le nozze con la contessa Adelaide

La storia d'amore tra Marcello e Adelaide sembrava essere destinata a un futuro radioso e felice, ma ben presto prenderà una piega inaspettata.

Barbieri si renderà conto di non essere più certo dei sentimenti che nutre nei confronti della contessa Di Sant'Erasmo, tanto da decidere di presentarsi da lei per un confronto a pochi giorni dal fatidico sì in chiesa.

Un confronto che si rivelerà una doccia gelata per Adelaide, la quale scoprirà che Marcello non vuole più convolare a nozze: ha messo in discussione i suoi sentimenti e non è più certo della decisione che aveva preso qualche settimana fa.

Perché Marcello annulla le nozze con Adelaide: dietro a questa scelta si cela Rosa Camilli

Marcello, però, preferirà non dire nulla alla contessa in merito a quanto è accaduto con Rosa Camilli nell'ultimo periodo: la terrà all'oscuro della tresca clandestina nata con la giornalista, ma ben presto la verità verrà a galla e si ritroverà a prendersi le sue responsabilità.

Dietro a questa decisione di Marcello Barbieri si nasconde la giornalista che ha saputo far breccia nel suo cuore, al punto da metterlo in crisi e convincerlo a cancellare le nozze.

Dopo aver maturato questa scelta, Marcello si dirà pronto a ricostruire la sua vita sentimentale proprio con Rosa Camilli: è lei la donna che vuole al suo fianco e con la quale poter provare a costruire un futuro insieme.

Migliorano gli ascolti de Il Paradiso delle signore nel daytime pomeridiano

In attesa di scoprire quale sarà la reazione della contessa Adelaide, la soap, dopo un inizio stagione difficile dal punto di vista Auditel, sta lentamente risalendo la china negli ascolti.

La media delle ultime puntate, complice anche il triangolo che vede protagonisti Adelaide-Rosa-Marcello, è stata di circa un milione e mezzo di telespettatori nella fascia pomeridiana, arrivando a toccare la soglia del 17-18% di share con picchi superiori anche al 20% durante la messa in onda su Rai 1.