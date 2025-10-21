Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in onda dal 27 al 31 ottobre, si preannunciano ricche di colpi di scena. Al centro della trama ci sarà ancora una volta Marcello, la cui improvvisa decisione di sparire dopo aver annullato le nozze con la contessa Adelaide sconvolgerà tutti gli equilibri. Tale circostanza getterà Rosa nello sconforto. Nel mentre Caterina mostrerà alle veneri una fotografia del suo fidanzato e scopriranno che si tratta di Mario Oradei. Tra delusioni, amarezze e nuovi intrecci sentimentali, i protagonisti si troveranno a fare i conti con scelte difficili e conseguenze impreviste.

Confessioni, ritorni e nuovi equilibri al Paradiso

Johnny e Mimmo troveranno conforto l’uno nell’altro, aprendosi con sincerità sui rispettivi problemi e rafforzando così la loro amicizia. Rosa farà ritorno a Milano e il suo incontro con Marcello sarà carico di emozione: l’uomo, finalmente, si lascerà andare a una confessione autentica e toccante. Nel frattempo, Anita tenterà di portare un po’ di serenità a villa Guarnieri, ma per Adelaide non sarà facile superare la delusione per la fine del suo amore. Marcello, tornato al grande magazzino, sarà accolto con affetto dalle veneri, pronte a sostenerlo nel difficile momento che sta vivendo.

Johnny realizza un suo grande sogno

Roberto dovrà affrontare le dimissioni di Marcello.

Johnny, invece, vedrà realizzarsi un suo grande sogno: acquistare il pulmino a cui teneva da tempo, coinvolgendo anche l’amico Mimmo in questa nuova avventura. Irene riceverà una visita inaspettata da zia Sandra, una parente che non vedeva da anni, mentre Rosa e Marcello, dopo il loro ritrovato dialogo, prenderanno insieme una decisione importante. Marcello, però, sparirà e Camilli sarà sconfortata. Al Circolo, Odile sostituirà Adelaide in un evento già fissato e, pur con qualche esitazione, chiederà aiuto proprio a Rosa. Nel frattempo Enrico continuerà a nascondere a Marta il problema alla mano che gli impedisce di operare, alimentando tensione e preoccupazione. Infine, zia Sandra verrà a conoscenza, grazie a Concetta, delle difficoltà economiche che Irene sta cercando di gestire in silenzio.

Sintesi delle puntate precedenti

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore, Adelaide si era immersa completamente nei preparativi del matrimonio con Marcello, certa che quell’unione avrebbe rappresentato il coronamento del loro amore. Era stato proprio Barbieri, infatti, a chiederle di sposarlo con convinzione, desideroso di costruire un futuro insieme. Tuttavia, dopo l’incontro con Rosa Camilli, qualcosa è cambiato: Marcello ha iniziato a mettere in dubbio i propri sentimenti, arrivando a riconsiderare la promessa fatta alla contessa.