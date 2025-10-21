Mediaset anticipa il finale de La notte nel cuore, la serie turca che in questi mesi di programmazione su Canale 5 ha saputo conquistare il gradimento di una fetta sempre più elevata di telespettatori.

Dopo i buoni dati Auditel dei raddoppi settimanali di questi ultimi mesi, la serie turca proseguirà con le doppie puntate in prima serata anche a novembre, sfidando le fiction previste nella stessa fascia oraria su Rai 1.

Previsti nuovi raddoppi per La notte nel cuore in prime time su Canale 5 anche a novembre

L'appuntamento con La notte nel cuore continua a essere uno dei più seguiti della fascia serale di Canale 5, in grado di appassionare ogni settimana milioni di telespettatori.

Le nuove puntate continueranno a essere trasmesse con un raddoppio settimanale anche per buona parte del mese di novembre.

Alla luce dei buoni risultati Auditel registrati in questa prima parte della stagione autunnale, Mediaset ha scelto di proseguire con questo esperimento, assicurandosi così per due volte alla settimana un prime time in grado di superare la soglia dei 2,4 milioni di spettatori fissi pari a uno share che arriva al 16%.

Mediaset anticipa il gran finale de La notte nel cuore in prime time

In questo modo, i vertici Mediaset daranno una sostanziale accelerata al gran finale della prima e unica stagione de La notte nel cuore, trasmettendo in anticipo i vari episodi che porteranno alle vicende conclusive dei vari protagonisti della soap turca.

Se in un primo momento la serie doveva essere trasmessa fino ai primi mesi del 2026 in prime time, adesso si arriverà alla conclusione definitiva entro il prossimo mese di dicembre.

Tuttavia, i fan delle serie turche possono stare tranquilli, perché in casa Mediaset si è già optato per l'acquisto di nuovi prodotti che andranno in onda prossimamente nella fascia serale.

Per Nuh e Sevilay arriverà il lieto fine nel finale della soap turca di Canale 5

Intanto, le anticipazioni sul finale de La notte nel cuore rivelano che si assisterà al lieto fine per la coppia composta da Nuh e Sevilay.

I due riusciranno a coronare il loro sogno d'amore e lo faranno con il matrimonio che culminerà poi con un viaggio di nozze con il quale decideranno di lasciarsi alle spalle il passato e le varie incomprensioni che avevano messo a dura prova il loro rapporto.

Tale evento segnerà anche la fine delle diatribe tra le due rispettive famiglie, le quali ritroveranno la pace e l'armonia dei vecchi tempi.