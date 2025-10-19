Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un vero e proprio scossone al negozio di moda. Nella puntata in onda mercoledì 29 ottobre alle 16 su Rai 1, Marcello rassegnerà le dimissioni. Roberto scoprirà così le intenzioni del suo collega, mentre a Villa Guarnieri regnerà un clima di tristezza. Anita cercherà quindi di rallegrare la famiglia di Marta, ma per Adelaide sarà difficile riprendersi.

Marcello lascia il lavoro a Il Paradiso delle signore

Dopo la decisione di Marcello di lasciare Adelaide a un passo dal matrimonio, per Barbieri sarà il momento di apportare ulteriori cambiamenti alla sua vita.

Marcello confesserà infatti a Roberto la volontà di interrompere il suo lavoro a Il Paradiso delle signore. Landi verrà così a sapere che il co-direttore del negozio ha intenzione di dimettersi. Le anticipazioni della puntata non rivelano ancora quali saranno le parole esatte di Marcello né come reagirà Roberto di fronte alla decisione del suo collega e amico. Nel frattempo, Johnny realizzerà finalmente il suo sogno: acquistare il pulmino che ha sempre desiderato, coinvolgendo anche Mimmo in questa nuova avventura.

Adelaide fa fatica a riprendersi dopo le nozze mancate con Marcello

Nel frattempo, a Villa Guarnieri continueranno a regnare tristezza e amarezza, complice la delicata situazione. Le nozze mancate tra la contessa e Marcello resteranno al centro dei pensieri di tutti.

Anita, accorgendosi del clima cupo tra i coinquilini, cercherà a modo suo di rallegrare la famiglia. Tuttavia, nemmeno la figlia di Enrico riuscirà a risollevare l’umore di Adelaide, ancora profondamente provata dalla cocente delusione. Intanto, ci sarà spazio anche per le vicende di Irene, che riceverà la visita di sua zia Sandra. Nel corso della puntata, inoltre, Rosa e Marcello prenderanno una decisione importante, che le anticipazioni non hanno ancora svelato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha scoperto che Rosa è innamorata di lui

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Rosa è stata aggredita, ma è stata salvata in tempo da Marcello. Durante i concitati momenti in cui Rodolfo l’ha afferrata per il collo, la giornalista ha subito una rovinosa caduta a terra che le ha provocato uno svenimento.

Mentre era priva di conoscenza, Rosa ha ricevuto una dichiarazione d’amore da parte di Marcello. Le sue parole, però, sono state ascoltate da Mirella, che sconvolta da quanto udito, ha poi raccontato tutto a Rosa una volta che si è ripresa. Nel frattempo, Marcello ha trovato a casa alcuni estratti del romanzo non pubblicato da Rosa, contenenti chiari riferimenti a lui. Leggendoli, ha capito che la giornalista è innamorata di lui.