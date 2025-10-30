Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano un inganno orchestrato con cura da due personaggi maschili ai danni di una delle Veneri. Nell’episodio in onda lunedì 3 novembre alle 16 su Rai 1, Mario e Roberto fingeranno di essere due perfetti sconosciuti, stringendosi la mano sotto gli occhi inconsapevoli di Caterina. Un gesto studiato per nascondere un passato condiviso che potrebbe cambiare ogni cosa. Nel frattempo, Umberto tenterà invano di calmare Adelaide, ormai decisa a vendicarsi. La contessa, ferita e delusa, non intende perdonare né Marcello né Rosa per il tradimento subito.

Caterina non sa che Mario e Roberto erano fidanzati

Il ritorno di Mario a Milano riaprirà vecchie ferite per Roberto, che non ha mai superato l’abbandono improvviso del suo ex, partito senza spiegazioni per Roma. Nella capitale, Mario ha voltato pagina e ha iniziato una relazione con Caterina, ignara del legame che un tempo univa i due uomini. La situazione prenderà una piega inaspettata quando Roberto si troverà faccia a faccia con Mario e scoprirà che è proprio lui il nuovo fidanzato della figlia di Fulvio. Per evitare rivelazioni scomode, Oradei e Landi decideranno di mantenere il segreto, fingendo di non conoscersi. Davanti a Caterina, si presenteranno come due estranei, stringendosi la mano con disinvoltura.

Odile affronta Rosa

La rottura tra Marcello e la contessa scatenerà una serie di reazioni a catena che coinvolgeranno diversi protagonisti. Adelaide, ferita e delusa, non riuscirà a contenere la rabbia dopo aver scoperto che l’uomo che avrebbe dovuto sposare ha perso la testa per Rosa. La notizia raggiungerà anche Odile, che non resterà indifferente: la giovane, toccata dal dolore della madre, si scaglierà contro Rosa, accusandola di averle causato sofferenza. Nel frattempo, Umberto cercherà invano di riportare la calma, ma la contessa sarà irremovibile. Spazio anche alle vicende di Irene, che vivrà un momento di introspezione, rileggendo la lettera ricevuta da zia Sandra, che la porterà a riflettere profondamente sulla propria situazione sentimentale.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Anita ha provato a consolare Adelaide

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore andati in onda su Rai 1, Anita ha cercato di rallegrare la contessa, ancora chiusa nella sua stanza dopo essere stata lasciata da Marcello. Enrico, invece, ha scoperto che il professor Di Meo si è reso disponibile a installare nella sua clinica il macchinario per la cura sperimentale, utile a fargli recuperare la piena funzionalità della mano. Nel frattempo, Sandra è arrivata a Milano dopo essere rimasta sola in seguito alla morte del suo compagno. La zia della capocommessa è andata a cena da sua nipote, che si è fatta aiutare da Johnny a preparare qualche piatto veloce.

Intanto, Sandra ha dato fiducia a Irene, facendole capire che ha tutte le carte in regola per trovare l’amore. Spazio anche al losco piano dei fratelli Marchesi, Greta ed Ettore, che hanno complottato alle spalle di Adelaide e Umberto, lasciando intendere chiaramente di voler impossessarsi di tutte le loro ricchezze.