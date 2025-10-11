Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un incontro tra due protagonisti. Nella puntata in onda mercoledì 22 ottobre alle 16 su Rai 1, Rosa chiederà a Marcello di vedersi. Nel frattempo, Odile proporrà a Greta di diventare la stilista ufficiale della Galleria Milano Moda. Irene sarà impegnata nella ricerca di una nuova Venere che sostituirà Elvira. Delia, invece, sarà convinta che Gianlorenzo ci sia rimasto male perché lei ha partecipato a una sfilata senza di lui.

Rosa dà un appuntamento a Marcello

Rosa non riuscirà a dimenticare Marcello, ma alla luce delle imminenti nozze con Adelaide, previste il 25 ottobre, riterrà opportuno avere un incontro chiarificatore.

Sarà Rosa a chiedere a Marcello di vedersi, dandogli appuntamento. Tuttavia, il contenuto della conversazione tra i due non è ancora trapelato dalle anticipazioni. Intanto, a Il Paradiso delle Signore si sentirà la mancanza di Elvira, trasferitasi a Sanremo con Salvatore e il piccolo Andrea. Irene, pertanto, dovrà mettersi all’opera per trovare una nuova Venere e sostituire la commessa assente.

Odile offre un lavoro a Greta

Alla Galleria Milano Moda, Odile proporrà a Greta di diventare la nuova stilista ufficiale del negozio. Ettore e sua sorella saranno consapevoli che il loro piano starà funzionando. Marina Valli, intanto, esprimerà il desiderio di cantare alle nozze di Adelaide, ma la sua proposta non riscuoterà il successo sperato.

Delia, invece, si sentirà in colpa per aver partecipato alla sfilata degli Ambrosini senza Gianlorenzo, temendo che il suo fidanzato ci sia rimasto male. Fulvio, invece, scoprirà che Caterina gli ha mentito.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico ha stretto un accordo con Di Meo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Enrico ha stretto un accordo con il professor Di Meo per fingere di eseguire personalmente gli interventi chirurgici sui pazienti della clinica. Il dottor Proietti, infatti, non ha potuto operare a causa di un problema alla mano, ma il suo responsabile ha comunque ritenuto conveniente mantenerlo nello staff, sfruttando la sua fama per aumentare i profitti della struttura.

Nel frattempo, Marta ha notato qualcosa di strano nel comportamento del suo compagno, che però non le ha rivelato i suoi problemi di salute. Marcello e Rosa hanno vissuto un momento di vicinanza durante la trasferta a Trieste e sono stati fotografati da Malvezzi, l’investigatore ingaggiato da Umberto.