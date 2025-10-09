Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in onda dal 13 al 17 ottobre, rivelano che Adelaide farà un sogno particolare che la lascerà profondamente scossa e turbata.

Intanto. Marcello si ritroverà a dover intervenire per salvare Rosa dall'aggressione di uno sconosciuto che la importunerà per strada mentre, per Salvatore, arriverà il momento di lasciare definitivamente Milano: prima di andare via, si lascerà andare a un toccante ricordo del suo amico fraterno Armando Ferraris.

Adelaide scossa e turbata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13-17 ottobre

La contessa, alle prese con i preparativi delle sue imminenti nozze con Marcello, farà un brutto sogno che la lascerà turbata.

Un sogno che, col passare dei giorni, si rivelerà premonitore di una spiacevole situazione che riguarderà proprio il suo matrimonio con Marcello: l'abito della contessa verrà danneggiato, gettando tutti nello sconforto.

Ettore e sua sorella Greta, però, decideranno di prendere in mano le redini della situazione per cercare di trovare una soluzione urgente al problema.

Intanto, Ciro Puglisi sarà alla ricerca di un nuovo barista da poter inserire nello staff della Caffetteria: si ritroverà, così, a testare diversi ragazzi.

Salvo se ne va e ricorda Armando, Rosa aggredita per strada

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 17 ottobre, inoltre, rivelano che Rosa sarà vittima di una grave aggressione che si verificherà per le strade di Milano, una vicenda che la lascerà profondamente scossa.

La giornalista verrà salvata in tempo dall'arrivo di Marcello che metterà in fuga l'aggressore, per poi accompagnare la ragazza in ospedale.

Per Salvo, invece, arriverà il momento della partenza: il personaggio interpretato da Emanuel Caserio uscirà di scena definitivamente dal cast della soap e con lui anche la sua amata Elvira e il piccolo Andrea Maria.

Prima di andare via, Salvo saluterà affettuosamente tutti i suoi amici, in primis Marcello: avrà modo di ricordare con grande affetto anche Armando Ferraris.

La scomparsa di Pietro Genuardi aveva lasciato tutti attoniti

La morte di Pietro Genuardi, che per anni aveva prestato il volto ad Armando ne Il Paradiso delle signore, aveva lasciato senza parole i tantissimi colleghi di lavoro e anche i tantissimi fan e appassionati della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Un vuoto enorme che, in questa decima stagione della soap, gli sceneggiatori hanno provato a colmare scegliendo di puntare su un nuovo magazziniere che avrebbe dovuto prendere il posto di Armando.

Trattasi dell'attore Simone Montedoro che, da settembre, sta vestendo i panni di Fulvio Rinaldi, ex imprenditore caduto in disgrazia.