La trama de La notte nel cuore cambierà direzione: Sevilay andrà a Istanbul per cercare una famiglia, ma finirà in una trappola tesa proprio dal fratello che sperava di conoscere. Il tentativo di abuso scatenerà una reazione estrema: nella colluttazione l’uomo perderà la vita.

Sevilay scapperà in cerca di una famiglia, ma troverà un predatore

Sevilay penserà che sia una buona idea lasciare la Cappadocia per fuggire a Istanbul e incontrare uno dei suoi due fratelli. Farà quello che, in precedenza, aveva pensato Cihan: investigare su di lui per capire che persona è, ma soprattutto se è magnanimo nell'accogliere una sorella nella sua vita.

Per questo la ragazza si presenterà nell'azienda del fratello per fare un colloquio e verrà assunta come consulente esecutivo, lavorando a stretto contatto con Andac, è questo il nome del fratello. Tutto sembrerà filare liscio, Andac sembrerà un uomo gentile e premuroso, ma in realtà sarà solo una maschera che coprirà il suo lato più infido. Perché Andac non apprezzerà Sevilay solo per il suo lato professionale: vorrà approfittarsi di lei portandola a letto.

Nuh correrà a salvarla

Intanto, in Cappadocia, Nuh sarà molto preoccupato per lei e farà di tutto per farsi dare da Nazim l'indirizzo dell'azienda del fratello di Sevilay, ma lui non avrà nessuna intenzione di farlo e il motivo è semplice: ha assistito a troppi atti di violenza di Nuh nei confronti di Sevilay, per questo lo vorrà tenere a debita distanza.

Disperato, Nuh si rivolgerà a Melek: visto che è la moglie di Cihan, Nazim non potrebbe sottrarsi nel dirle l'indirizzo che gli occorre. Melek non sarà molto propensa a fare questo favore al fratello, ma alla fine lo aiuterà, ma solo per il bene di Sevilay, anche perché pure lei è molto preoccupata per la vita che la ragazza sta conducendo a Istanbul. Nuh si metterà in viaggio e una volta arrivato negli uffici dell'azienda, non sarà molto facile entrare. Dovrà inventarsi una scusa, per questo dirà che ha un urgente bisogno di andare al bagno a causa dell'assunzione di alcune medicine.

Lo scontro sarà brutale: una vetrata, un volo nel vuoto e un fratello morto

Nuh arriverà nell'ufficio di Andac e sentirà dei rumori strani, seguiti dalle urla di Sevilay.

Capirà subito che le sta succedendo qualcosa di brutto. Senza chiedere il permesso, Nuh entrerà e beccherà Andac proprio nel momento in cui proverà a violentare Sevilay. Inizierà un brutale scontro tra i due, con Andac che sarà molto violento anche nei confronti di Nuh, che tenterà di soffocarlo con le sue stesse mani. Sevilay proverà a dare una mano al suo ex colpendo Andac in testa con un vaso, ma lo bloccherà solo per un attimo. Andac proverà anche ad avventarsi su di lei, ma Sevilay gli farà lo sgambetto. Andac perderà l'equilibrio e finirà contro la grande vetrata del suo ufficio, sfondandola. Farà un volo di diversi metri e si schianterà al suolo. Non ci saranno dubbi: Andac se n'è andato per sempre.