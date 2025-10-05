Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 6 al 10 ottobre, Adelaide accetterà di andare a vivere con Marcello in un attico, ma Odile si mostrerà turbata di fronte a tale decisione. Tancredi e Rosa in occasione della cena con Margherita Hack avranno modo di trascorrere un po' di tempo insieme.

Enrico, dal canto suo, non sopporterà di mentire a Marta riguardo il suo problema alla mano. Le anticipazioni rivelano inoltre che la banca negherà a Ciro il prestito per acquistare le quote di Salvo della caffetteria.

Elvira e Salvatore si trasferiscono in Liguria

Tancredi consegnerà a Marcello le foto compromettenti con Rosa ed impedirà che possano essere viste da Adelaide. Intanto Di Sant'Erasmo fornirà il proprio contributo a Camilli affinché possa recuperare l'intervista con Margherita Hack e la redazione del Paradiso donna ragionerà su cosa fare. Elvira e Salvatore, invece, comunicheranno ufficialmente che andranno a vivere a Sanremo.

Nel frattempo Enrico, nonostante qualche perplessità iniziale, accetterà il patto di De Meo di far effettuare le operazioni alla sua equipe medica sotto la sua stretta osservazione. In tutto questo, Mimmo nel corso di una manifestazione pacifica incontrerà un certo Johnny, il quale farà presente di essere un parente di Delia.

Tutti saranno contenti di conoscerlo, ad eccezione di Irene.

Intanto Barbieri proporrà ad Adelaide di andare a vivere insieme in un attico a Milano, ma lei sarà spiazzata e chiederà consiglio ad Odile e Marta.

Umberto e Marcello si punzecchiano al Circolo

De Meo metterà in contatto Enrico con un chirurgo svizzero per risolvere il problema alla mano, ma Proietti si mostrerà insofferente nel dover raccontare bugie a Marta. Intanto Ciro intenzionato ad acquistare le quote di Salvo della caffetteria richiederà un prestito, ma la banca non glielo concederà. Adelaide, invece, accetterà di andare a vivere con Marcello, ma Odile si mostrerà turbata di fronte a questo cambiamento. Umberto, dal canto suo, temerà di avere perso la Contessa.

Nel frattempo Margherita Hack sarà intervistata per il Paradiso donna ed inviterà a cena Tancredi e Rosa, che passeranno un poco di tempo insieme. L'astrofisica in seguito inviterà le Veneri all'osservatorio di Brera per vedere insieme l'eclissi lunare, ma Caterina dovrà prima parlarne con il padre.

In tutto questo, Odile ringrazierà Ettore per la sorpresa all'osservatorio che ha organizzato per lei e sua madre, mentre Guarnieri e Marcello si provocheranno a vicenda al Circolo.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Elvira ha confessato a Salvo che non fosse felice all'idea di trasferirsi a Taormina, entrambi hanno così concordato di trasferirsi a Sanremo. Adelaide ha scelto per le sue testimoni di nozze i vestiti della collezione Botteri. Tra le altre cose, Mimmo ha detto a Roberto di non volere più fare il poliziotto.