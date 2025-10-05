La servitù non avrà il coraggio di entrare nella stanza di Petra nelle prossime puntate de La Promessa, perché temerà che abbia perso la vita.

Le anticipazioni rivelano che Petra starà male e quando non si presenterà al lavoro tutti temeranno il peggio. Alla fine, solo don Samuel avrà il coraggio di andare a controllare se il suo cuore batte ancora.

Petra implorerà Maria di tenerle la mano

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che presto la salute di Petra precipiterà all'improvviso e farà preoccupare tutti. La governante inizierà con piccoli malori, ma giorno dopo giorno sarà sempre più difficile per lei nascondere la sua situazione.

Petra perderà i sensi durante una discussione con Maria e, quando si riprenderà, la giovane deciderà di accompagnarla in camera senza dire nulla a nessuno. La sofferenza di Petra sarà evidente e implorerà la cameriera di tenerle la mano, ma le chiederà anche di non chiamare il medico. Il tempo, però, non aiuterà la governante che starà sempre peggio e non potrà più nascondere il suo stato di salute. Don Samuel prenderà in mano la situazione consultando un dottore, che visiterà Petra e le prescriverà una nuova terapia, sperando in un miglioramento. La governante sarà costretta a restare a letto, avrà diverse crisi e non riuscirà a mangiare come dovrebbe. Tutta la servitù sarà in pena per lei, ma ci sarà molta fiducia nella nuova terapia.

In realtà, il medico confesserà a don Samuel che la situazione è molto più grave di quanto pensasse.

La salute di Petra sta tenendo tutti con il fiato sospeso

Nelle puntate de La Promessa andate in onda in Spagna, il medico confiderà al parroco che non ha mai visto un caso come quello di Petra. Non potendo fare una diagnosi precisa, il dottore riconoscerà anche che sarà difficile trovare la terapia efficace. Petra respirerà a fatica e riuscirà a mandare giù solo qualche sorso d'acqua. Dopo l'ennesima crisi, in cucina si temerà il peggio. Al mattino tutti scenderanno per una nuova giornata di lavoro e noteranno la mancanza insolita di Petra. All'arrivo di don Samuel, solo Santos avrà il coraggio di dire al parroco perché nessuno è andato a chiamare la governante.

"Temono che Petra sia morta", dirà il ragazzo, "Hanno paura di andare da lei". Il parroco si prenderà questa responsabilità e arriverà nella stanza di Petra. Samuel sarà spaventato nel trovarla priva di sensi e si avvicinerà per controllare il polso.

Petra è morta?

L'ultima puntata de La Promessa si è conclusa con un primo piano di don Samuel, terrorizzato accanto al corpo della governante. Non è stato ancora rivelato se la donna è ancora in vita o meno, ma certamente le condizioni di Petra fanno pensare al peggio. Il suo personaggio è presente dalla prima stagione ed è uno dei principali, ma questo non è indicativo. Nelle puntate in onda in Italia, infatti, tra pochi giorni ci sarà l'addio di Jana che sin dall'inizio è stata la protagonista principale.

Petra non gode della simpatia dei suoi colleghi, ma vederla così fragile e indifesa ha fatto un certo effetto anche a Simona che, tempo prima, in un impeto di rabbia, era stata sul punto di toglierle la vita. Se dovesse andare via Petra chi prenderebbe il suo posto? Pia in questo momento è stata mandata via dal palazzo a causa della sua relazione con Ricardo. Quest'ultimo, però, ha appena lasciato la tenuta e quindi il suo ritorno sarebbe molto probabile.