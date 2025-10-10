Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un colpo di scena poco prima del matrimonio di Adelaide e Marcello. Nelle puntate in onda da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre alle 16 su Rai 1, Marcello prenderà una decisione dolorosa. Intanto, continueranno i sospetti di Umberto nei confronti di Greta, mentre Johnny inizierà a lavorare al Gran Caffè Amato.

Marcello è assalito dai dubbi prima delle nozze

Prima di convolare a nozze con Adelaide, Marcello non sarà particolarmente disposto a dare ascolto alla sua compagna, che cercherà di coinvolgerlo negli ultimi preparativi prima del grande giorno.

Oltre ai pensieri legati a Rosa, l’umore di Barbieri peggiorerà ulteriormente a causa di Umberto, che non gli darà tregua con le sue continue provocazioni. Esasperato e assalito dai dubbi, Marcello troverà conforto in Matteo, al quale confiderà tutte le sue paure e rivelerà cosa è realmente accaduto il giorno dell’aggressione a Rosa.

Marcello prende una sofferta decisione prima di sposare Adelaide

Marcello prenderà una decisione dolorosa prima di sposare la contessa. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non chiariscono ancora se Barbieri deciderà di mandare all’aria all’ultimo momento il suo matrimonio con Adelaide, previsto per il 25 ottobre. Intanto, Johnny verrà assunto al Gran Caffè Amato, mentre Umberto non darà tregua nemmeno a Greta Marchesi, alla quale rivolgerà domande scomode per fare luce sulla sua vera identità.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Salvatore ed Elvira hanno trovato lavoro a Sanremo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Salvatore si è recato a Sanremo in cerca di lavoro e, durante la sua permanenza in Liguria, ha scoperto che al Grand Hotel stava per aprire un bar. Amato si è quindi proposto per prenderne la gestione, ma ha scoperto che i costi per entrare nella nuova società erano troppo elevati per poterli sostenere. Per riuscire a ottenere la somma necessaria, Salvo ha deciso di vendere le sue quote del Gran Caffè Amato. Ciro si è subito offerto di aiutare l’amico in difficoltà, ma ha dovuto prima rivolgersi alla banca per richiedere un prestito e rilevare le quote del bar.

Nel frattempo, Ettore ha fatto alcune telefonate misteriose a un interlocutore ancora sconosciuto, lasciando intendere di essere arrivato a Milano e alla Galleria Milano Moda con uno scopo ben preciso. Tuttavia, negli episodi trasmessi finora non è stato chiarito quali siano i suoi piani. È emerso però un altro dettaglio: Ettore ha chiesto alla persona con cui ha parlato al telefono di raggiungerlo in città per dare inizio alla seconda fase del piano.