Alonso scoppierà in lacrime tra le braccia di Curro nelle prossime puntate de La Promessa : "Figlio mio", dirà appena dopo aver scoperto che è suo padre e il piccolo Marcos che credeva morto è davanti a lui.

Le anticipazioni rivelano che Curro racconterà ad Alonso tutta la sua storia e la fine di Dolores, morta per mani di alcuni incappucciati che lo hanno rapito. Il marchese si domanderà come abbia fatto quel bambino a finire a casa di Eugenia e dedurrà che qualcuno ha tramato per tutto questo.

Curro stanco di mentire ad Alonso

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che grandi verità stanno per venire a galla nelle prossime puntate.

Cruz e Lorenzo organizzeranno un matrimonio combinato alle spalle di Curro, per ottenere un importante ritorno economico. Il ragazzo, tuttavia, non vorrà saperne di sposare una donna che non ama e affronterà Cruz con una minaccia che la farà tremare. "Frena tutto", dirà Curro, "O mi impegnerò personalmente affinché venga alla luce tutta la verità sul mio vero padre o su cosa è successo alla mia vera madre". Il signorino procederà subito e andrà nello studio di Alonso per parlare con lui. Curro spiegherà che non ha intenzione di parlare della crisi finanziaria: "Devo confessarti qualcosa di molto importante", dirà. Il marchese chiederà a Curro di arrivare al sodo e lui ricorderà di quando gli aveva raccontato della storia con Dolores.

"Quella storia mi emozionò particolarmente", dirà Curro, "Ma devo confessarti altro: Dolores era mia madre". Alonso sarà sconvolto dalle parole di Curro: "E tu sei mio padre". Il marchese si prenderà qualche secondo per realizzare quello che ha appena ascoltato. Alonso, infatti, ha sempre pensato che suo figlio Marcos ha perso la vita con Dolores e Mariana annegando in un fiume ma scoprirà che la realtà è diversa.

Padre e figlio insieme per la prima volta senza segreti

Nelle prossime puntate de La Promessa, Alonso chiederà a Curro come ha fatto a scoprire tutto. Il ragazzo spiegherà che grazie a Jana ha capito di essere suo figlio, perché lei è sua sorella, Mariana, la bambina che Dolores aveva con sé quando ha conosciuto Alonso.

Il marchese chiederà subito di Dolores, ma Curro gli racconterà che alcuni incappucciati le hanno tolto la vita quando lo hanno rapito. Nel sentire la dolorosa storia, Alonso scoppierà in lacrime tra le braccia di Curro: "Figlio mio", dirà stringendolo forte a sé. Gli interrogativi saranno ancora molti: il marchese avrà bisogno di sapere come abbia fatto Curro a finire tra le braccia di Eugenia, perché dedurrà che tutto era programmato.

Jana ancora umiliata in famiglia

Nelle puntate in onda in Italia, Jana ha coronato il suo sogno d'amore con Manuel, ma gli ostacoli non sono finiti. Quando i due sposini hanno annunciato di aspettare un figlio, Alonso l'ha visto come una vergogna perché l'erede è stato concepito prima delle nozze.

Jana è stata umiliata ancora una volta pur essendo diventata una De Lujan e al momento, oltre a Manuel, Curro e Catalina, può contare solo su Leocadia. Quest'ultima, infatti, sin dal suo arrivo a La Promessa si è mostrata gentile e comprensiva con Jana. Anche quando ha saputo della gravidanza, Leocadia ha reagito in modo opposto a quello dei marchesi e si è detta entusiasta per il bambino in arrivo.