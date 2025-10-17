Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano l'annullamento di un matrimonio. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre alle 16:00 su Rai 1, Marcello annullerà le nozze con Adelaide. Intanto, per la contessa sarà difficile affrontare la delusione di essere stata abbandonata, mentre Roberto dovrà gestire l'assalto dei giornalisti al negozio alla ricerca di notizie.

Marcello non sposa Adelaide

Il 25 ottobre si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio tra Adelaide e Marcello. Ma a un passo dalla celebrazione, Barbieri annullerà le nozze con la contessa.

Questo accadimento provocherà un grande dolore ad Adelaide, che potrà però contare sull'amore della sua famiglia, che si stringerà attorno a lei per confortarla. Intanto, a Milano, la mancata unione fra la contessa e il suo giovane compagno provocherà grande scalpore.

I giornalisti arrivano a Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, a Il Paradiso ci sarà grande trambusto a causa della notizia del mancato matrimonio del direttore del negozio. Intanto, non solo i dipendenti saranno scossi, ma anche Roberto sarà sconvolto dalla decisione di Marcello di non sposarsi più. Sarà Landi a doversi occupare della situazione, dato che i giornalisti arriveranno in negozio alla ricerca di informazioni su quanto accaduto.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Ettore e Greta Marchesi che, a causa dell'annullamento del matrimonio, vedranno il loro piano di vendetta subire una battuta d'arresto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa è stata aggredita da Rodolfo Sacchi

Nelle precedenti puntate della soap, andate in onda su Rai 1, Rodolfo Sacchi ha importunato Rosa per strada, ma Irene e Delia sono intervenute tempestivamente, riuscendo a sottrarre la loro collega dalle grinfie dell'uomo. Rodolfo ha poi manifestato il suo disappunto alla giornalista, accusandola di aver scritto un libro sull'emancipazione femminile che, a suo dire, avrebbe influenzato negativamente sua moglie. Il giorno seguente, Sacchi ha nuovamente aggredito Rosa, ma l'intervento provvidenziale di Mimmo ha evitato il peggio.

Rodolfo è stato arrestato, ma rilasciato poco dopo. Purtroppo, per Rosa i guai non sono finiti: Sacchi è tornato ancora una volta, questa volta con maggiore violenza, arrivando a prenderla per il collo. Marcello, di passaggio in automobile, ha notato la scena e si è precipitato a soccorrere la collega, che però è caduto a terra sbattendo violentemente la testa e perdendo conoscenza. Durante quei momenti concitati, Marcello ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore a Rosa, parole che sono state udite da Mirella, rimasta sconvolta nel sentirle.