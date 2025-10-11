Sirin sarà pronta ad unirsi con Piril nella puntata de La forza di una donna di sabato 18 ottobre: "Bahar pagherà per aver distrutto la mia famiglia".

Le anticipazioni rivelano che ci sarà un incontro tra Suat, Piril e Sirin che decideranno di allontanare Bahar da Sarp. I tre dovranno fare in modo che la donna scopra che suo marito ha una seconda famiglia.

Suat porterà Sirin all'incontro con Piril

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Suat proporrà a Sirin di andare insieme a lui all'appuntamento con Piril. La ragazza accetterà, ma appena la figlia di Suat la vedrà non accetterà di sedersi al suo stesso tavolo.

La donna, infatti, continuerà a credere che Suat abbia una relazione con Sirin e non potrà sopportare l'idea. "Tuo marito è andato da Bahar e le ha promesso che tornerà", dirà Suat a Piril, chiedendole di ascoltarlo. L'uomo spiegherà a sua figlia che Sirin non è una nemica ma un'alleata e che può aiutarla a tenere unita la sua famiglia. La sorella di Bahar inizierà a parlare e dirà a Piril che le sue foto con Sarp sono false: "Le ho scattate per tenerlo lontano da mia sorella". "Bahar pagherà per aver distrutto la mia famiglia", dirà Sirin a Piril, assicurandole che non è interessata a Sarp ma a distruggere sua sorella. A quel punto interverrà Suat che rassicurerà sua figlia: "Noi siamo dalla tua parte".

La donna inizierà ad abbassare le difese e chiederà a Sirin cosa avrebbe in mente di fare. La ragazza la sorprenderà, perché le dirà che non vuole usare le foto: "Abbiamo altre carte da giocare".

Sirin, Piril e Suat uniti contro Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 118 ottobre, Sirin mostrerà a Piril quale arma usare per dividere Bahar da suo marito. "Mia sorella non sa che Sarp è sposato e ha altri figli", dirà la ragazza, ma Piril non sembrerà convinta. La figlia di Suat, infatti, farà notare a Sirin che Sarp ha un forte ascendente su Bahar e quindi riuscirebbe a superare tutto e a convincerla che ama solo lei. "Dobbiamo impedire che Sarp parli con Bahar", dirà Sirin, suggerendo di fare in modo che la donna scopra da sola la doppia vita di suo marito.

"Dobbiamo farle apprendere questa notizia nel modo più doloroso", dirà Sirin, "ma prima devi fare pace con Sarp, è importante". Piril si lascerà convincere e sarà pronta a stringere un'alleanza con Suat e Sirin contro Bahar.

Il primo tentativo di Sirin era andato a vuoto

Nelle puntate precedenti, Sirin ha chiamato Suat appena ha saputo che Sarp era andato da Bahar. La ragazza ha temuto subito un ritorno di sua sorella e suo marito e ha chiesto a Suat di metterla in contatto con Piril. Da parte di Sirin, quindi, c'è già stato un tentativo nei confronti della figlia di Suat. In quella occasione, la ragazza ha chiesto a Piril le foto compromettenti di lei e Sarp per inviarle a Bahar e distruggere il loro legame. La tentazione di liberarsi della sua rivale è stata forte per Piril, ma alla fine la donna ha scelto di voltare le spalle a Sirin e non darle quelle foto.