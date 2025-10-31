Cambio di programmazione per La forza di una donna nel daytime di sabato 1° novembre. L'appuntamento con la soap turca subirà modifiche sia all’orario di inizio che alla durata complessiva.

Per questa settimana, i vertici Mediaset hanno scelto di anticipare la messa in onda della puntata speciale, che partirà alle 14:20, riducendo così lo spazio dedicato a Beautiful.

Si allunga La forza di una donna al sabato: cambio programmazione Mediaset 1° novembre

Il sabato pomeriggio di Canale 5 continuerà a restare nelle mani de La forza di una donna, la serie turca che in questi mesi di programmazione ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori, diventando uno dei punti di riferimento del palinsesto feriale e festivo.

Sabato 1° novembre, nonostante il giorno di festa, Mediaset ha scelto di puntare su una nuova puntata speciale della serie turca, che andrà in onda in daytime con una durata maggiore. Questa volta l’appuntamento inizierà circa 20 minuti prima rispetto al solito, offrendo così più spazio alla storia.

La puntata de La forza di una donna inizia prima

A differenza di quanto è accaduto sabato scorso, l'appuntamento con la nuova puntata de La forza di una donna è in programma dalle 14:20 e non dalle 14:40 come è accaduto in precedenza.

L'appuntamento con la soap opera sarà trasmesso per circa 20 minuti in più rispetto a sabato scorso, togliendo un po' di spazio alla messa in onda di Beautiful, confermata subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello.

La puntata andrà avanti regolarmente fino alle 16:30, dopodiché la linea passerà al consueto appuntamento del fine settimana con Verissimo, il talk show presentato da Silvia Toffanin.

Proprio il successo della soap ha spinto gli autori di Verissimo a puntare sulla presenza di diversi attori protagonisti della serie, ospitati per la prima volta in Italia, così da permettere al pubblico di conoscerli al di là dei personaggi interpretati in televisione.

Ascolti record per la soap turca

Intanto, proprio in questi giorni è arrivato l'ennesimo record di ascolti per La forza di una donna nel daytime feriale di Canale 5.

La soap ha registrato una media di oltre 2 milioni di spettatori nonostante la messa in onda di episodi brevi, toccando la soglia record del 27% di share e punte del 29% durante la messa in onda.

Un vero fenomeno Auditel per le casse Mediaset, che ha riportato ai fasti de Il Segreto, la serie spagnola in grado di raggiungere anche il 35% di share al pomeriggio.

Numeri permessi anche grazie alla messa in onda su Rai 1 di uno speciale del Tg1 dedicato alla preghiera internazionale per la Pace presieduta da Papa Leone che ha interessato una media di appena 1 milione di spettatori nella seconda parte del primo pomeriggio, fermandosi sulla soglia dell'11% di share.

Ottimi ascolti per la serie turca anche al sabato pomeriggio, dove riesce a catalizzare l'attenzione di oltre 2,2 milioni di spettatori, confermandosi come uno dei prodotti più amati dal pubblico.