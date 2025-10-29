Le trame degli episodi turchi della soap tv La forza di una donna, in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che Nezir informerà Bahar Cesmeli e Piril che risparmierà la vita di Sarp solo se una delle due diventerà la sua moglie. La proposta dell'uomo sconvolgerà la mente delle due donne, le quali respingeranno tale possibilità.

Nezir sequestra Bahar e Piril

Tutto inizierà quando Nezir sequestrerà le due famiglie di Sarp, che si troveranno nuovamente a vivere sotto lo stesso tetto dopo aver passato del tempo nel rifugio in montagna. Piril e Bahar dimostreranno di avere molta paura di Nezir, che apparirà pronto a tutto pur di vendicare la morte di Mert avvenuta per mano di Sarp quattro anni prima.

Il cattivo rapirà anche Sarp, Munir e Suat che verranno rinchiusi all'interno di una stanza di sua proprietà dove lui inizierà a torturarli con sevizie psicologiche e fisiche. Il fratello di Azmi verrà attaccato da uno sciame di api mentre Sarp soffrirà molto quando crederà che Doruk sia morto per mano di Nezir.

Nezir vuole la mano di Bahar in cambio della vita di Sarp

Piril, nel frattempo, dimostrerà di essere sempre più insofferente alla clausura apparendo sul punto di far del male a Nezir nel corso di una cena. Bahar riuscirà a convincere la rivale a non mettersi nei guai dopo averla vista un coltello in tasca.

Nezir, intanto, farà alle due donne una proposta sconcertante. Il cattivo de La forza di una donna farà presente a Piril e Bahar che risparmierà la vita di Sarp solo se una di loro diventerà sua moglie.

Le due donne respingeranno tale eventualità. La protagonista non avrà intenzione di sposare Nezir per rispetto ai suoi figli nonostante il legame con Sarp sia terminato. Allo stesso tempo, Piril non vorrà diventare la moglie del suo ex suocero. Le due donne si muoveranno su due fronti opposti, scartando la proposta di Nezir e per questo le tensioni saranno all'ordine del giorno.

Suat vuole togliere di mezzo la prima famiglia di Sarp grazie a Nezir

Nel contempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine mese in Italia, Ceyda ha lasciato da sola Bahar al colloquio per trovare un'occupazione come cassiera nella caffetteria gestita da Emre. Una volta tornata nel quartiere di Tarlabasi, la cantante ha raccontato alla protagonista che Emre è il vero padre di suo figlio Arda.

Suat, invece, ha ordinato a Munir di non aiutare Bahar, Nisan e Doruk dopo aver scoperto che Nezir ha intenzione di rapirli. L'uomo è apparso intenzionato a togliere di mezzo la prima famiglia di Sarp.

Infine Yeliz ha affrontato alcune difficoltà nel suo primo giorno di lavoro. Arif ha proposto a Bahar di lasciare Istanbul e nascondersi insieme.