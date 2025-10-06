Enver rifiuterà l'aiuto economico di Sarp nelle puntate de La forza di una donna dal 13 al 18 ottobre, ma Hatice prenderà i soldi di nascosto e li nasconderà.

Le anticipazioni rivelano che Sirin capirà che sua madre ha disobbedito a Enver e scoprirà il suo nascondiglio. Nel frattempo, Bahar riceverà un messaggio da suo marito che le darà appuntamento, ignorando che si tratta di una trappola. Suat, Piril e Sirin, infatti, si uniranno per incastrare Bahar e fare in modo che scopra la seconda famiglia di Sarp.

La proposta di Sarp e la risjposta negativa di Enver

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp non farà altro che pensare all'abbraccio con Bahar. L'uomo non potrà tornare da sua moglie, perché gli uomini di Nezir stanno presidiando la zona, ma non potrà abbandonarla di nuovo. Sarp penserà di recarsi a casa di Enver per chiedergli di fargli da tramite e gli offrirà una busta piena di denaro da consegnare a Bahar. L'uomo spiegherà al sarto che è un suo dovere occuparsi delle spese dei bambini che, per troppo tempo, hanno vissuto nella povertà. La reazione di Enver non sarà delle migliori, perché manderà via Sarp senza accettare alcun aiuto economico, ribadendo che, con il suo ritorno, non ha fatto altro che creare guai.

Hatice accompagnerà Sarp alla porta, ma, a differenza di suo marito, prenderà di nascosto quei soldi, visto che nessuno della famiglia, in quel momento, ha modo di guadagnare qualcosa. La donna nasconderà la somma di denaro e non dirà nulla a suo marito per evitare litigi. Sirin, tuttavia, sarà molto più furba di suo padre e capirà subito che Hatice ha accettato i soldi. La ragazza si darà da fare e troverà anche il nascondiglio che sua madre ha scelto per nasconderli.

Il messaggio che Bahar aspettava da giorni

Nelle puntate de La forza di una donna, in onda dal 13 al 18 ottobre, Suat porterà Sirin a un appuntamento con Piril. I tre si accorderanno per unire le loro forze e raggiungere l'obiettivo comune: impedire a Bahar e Sarp di tornare insieme.

A questo proposito Piril metterà da parte il rancore per Sirin e accetterà di ideare un piano per fare in modo che Bahar scopra per caso che Sarp ha una nuova famiglia. Nel frattempo, la madre di Doruk riceverà un messaggio da Sarp che gli darà appuntamento per rivedersi e chiarire finalmente cosa gli è successo negli anni di lontananza. Bahar sarà al settimo cielo e ci confiderà con Arif, chiedendogli anche di non essere sempre disponibile con lei perché non merita tante attenzioni. In realtà, Bahar non capirò che il messaggio è solo una trappola di Suat, Sirin e Piril per mettere in atto il loro piano.

Bahar aspetta da giorni un gesto da parte di Sarp

Nelle puntate precedenti, Sarp ha bussato alla porta di Bahar stravolgendo la sua vita.

I due si sono abbracciati a lungo ma non hanno avuto modo di parlare perché Sarp è dovuto scappare. La donna è rimasta con molti interrogativi e nessuna risposta e ha vissuto per giorni nella speranza he suo marito tornasse come aveva promesso. Sarp, però, non può tornare perché sa che gli uomini di Nezir potrebbero catturarlo e sta cercando di convincere Munir a procurare una casa sicura per lui e Bahar. Nel frattempo, Sirin ha scoperto che sua sorella e Sarp si sono visti e ha telefonato a Suat chiedendogli le foto compromettenti di suo genero. La ragazza ha supplicato Piril di mandarle quelle foto che avrebbero diviso per sempre Bahar e Sarp, ma la figlia di Suat si è rifiutata di aiutarla.