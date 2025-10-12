Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Arif provocherà un incidente stradale mentre porterà Bahar, Haitice e Sarp in ospedale. Kismet informerà il barista che rischia di essere arrestato poiché un testimone rivelerà di averlo visto passare con l'auto con il semaforo rosso.

La dinamica dell'incidente

Hatice si recherà a casa di Bahar per convincerla a farsi visitare da un medico a causa di alcuni capogiri accusati negli ultimi giorni. In questa circostanza, la protagonista accuserà uno svenimento davanti ai suoi figli.

Arif correrà in soccorso di Bahar, accompagnandola in ospedale con la sua auto insieme ad Hatice e Sarp. Durante questi momenti drammatici, quest'ultimo dichiarerà i propri sentimenti alla prima moglie, che faranno perdere la concentrazione ad Arif. Il barista si scontrerà prima con un veicolo ad un incrocio e poi con un camion.

Arif rischia di venire arrestato

Dalle anticipazioni de La forza di una donna si apprende che Arif e Sarp riporteranno ferite lievi a differenza di Hatice che verrà operata d'urgenza in ospedale. Nel frattempo, la notizia dell'incidente giungerà ad Enver che raggiungerà la clinica, apparendo così preoccupato che i medici saranno costretti a somministrargli un sedativo.

Anche Sirin farà il suo arrivo in ospedale alle prese con un esaurimento nervoso. La donna non esiterà a colpire Arif, accusandolo di aver provocato il grave incidente stradale.

Successivamente Kismet spiegherà al barista che potrebbe andare incontro a dei problemi legali per via di un testimone che sosterrà che è passato col rosso. Arif apparirà molto rassegnato: “Mi merito di pagare e di andare in prigione”, scatenando la reazione dell'avvocatessa che vorrà fare in modo che Fazilet, la conducente della prima auto con cui si è scontrato non lo denunci.

Arif è riuscito a riprendere l'anello della madre che era stato venduto

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda attualmente su Canale 5, Bahar ha preso le distanze da tutti quando ha scoperto che Sarp è ancora vivo.

Quest'ultimo, invece, ha scoperto che gli scagnozzi di Munir hanno messo sotto sorveglianza la casa della sua prima famiglia.

Arif, intanto, ha ripreso l'anello della madre che era stato venduto. L'uomo ha sospettato che alcuni uomini avessero preso alloggio sopra il mercato per sorvegliare la dimora di Bahar. Qualche ora dopo, Enver si è recato a trovare Arif, preoccupandosi molto quando ha trovato una macchia di sangue ed i suoi oggetti personali sul suo bancone.