Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono diventati genitori questo sabato 11 ottobre: sono stati loro stessi a comunicarlo su Instagram con un dolcissimo video. La coppia che si è formata a Uomini e donne nelle scorse ore ha infatti salutato l'arrivo del piccolo Leonardo Maria dopo sei anni d'amore, dopo che nel 2022 era nata la primogenita Mariavittoria.

Il dolce post per la nascita del secondo figlio

Lorenzo e Claudia sono tra i personaggi più amati dal pubblico di Uomini e donne, nonché una delle coppie più apprezzate da chi segue il dating-show da anni.

A distanza di circa sei anni dalla scelta, Riccardi e Dionigi hanno costruito una famiglia solida e apparentemente lontana dalle chiacchiere e dai riflettori.

Dopo Mariavittoria, che è nata tre anni fa, questo 11 ottobre i due sono diventati genitori di Leonardo Maria e hanno deciso di comunicarlo ai fan con un tenerissimo video che è apparso sui profili Instagram di entrambi.

"Benvenuto al mondo Leonardo Maria Riccardi. 11-10-2025", hanno scritto Lorenzo e Claudia sotto al post in cui si vedono le loro mani stringere quella piccolissima del loro secondogenito.

La scelta trasmessa in prima serata

Lorenzo e Claudia si sono conosciuti negli studi di Uomini e donne nel 2019: lui era tronista e lei era una delle sua corteggiatrici.

Dopo un inizio un po' incerto, i due hanno cominciato a lasciarsi andare e a fidarsi l'uno dell'altro: il percorso di Riccardi nel dating-show, è stato uno dei più seguiti e apprezzati dal pubblico di Canale 5, tant'è che ancora oggi c'è chi lo considera uno dei migliori tronisti dell'ultimo decennio.

Il ragazzo ha fatto la sua scelta in una location da sogno e dopo aver condiviso alcuni giorni con le sue pretendenti in una villa: il "sì" di Lorenzo a Claudia è andato in onda in prima serata ed è avvenuto in una villa e davanti ad amici, parenti e parte del cast del programma.

La prima figlia e le nozze

La storia d'amore tra Lorenzo e Claudia si è consolidata lontano dalle telecamere di Uomini e donne, e ciò è avvenuto anche grazie alla convivenza che i due hanno scelto di fare sin da subito prima a Latina e poi a Milano, dove abitano tutt'ora con i loro bambini.

A qualche anno di distanza dal loro primo incontro in tv, Riccardi e Dionigi sono tornati agli studi Elios per annunciare che aspettavano la loro prima figlia: dopo qualche mese è nata Mariavittoria, una bambina vivace e sorridente che la coppia mostra spesso sui social.

Lorenzo e Claudia si sono sposati lo scorso inverno davanti ad amici e parenti, e poco dopo hanno svelato che sarebbero diventati genitori bis in autunno: l'11 ottobre è venuto al mondo il piccolo Leonardo Maria.